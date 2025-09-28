Darum gehts
- Abstimmung über Eigenmietwert und E-ID steht bevor, Ergebnisse erwartet
- Eigenmietwert-Abstimmung wird zum Krimi, Ständemehr könnte entscheidend sein
- E-ID-Vorlage mit positiver Tendenz, Umfragen deuten auf Ja hin
Es wird ein Abstimmungskrimi heute, jedenfalls wenn man den letzten Umfragen glaubt: Ob der Eigenmietwert abgeschafft wird, steht auf der Kippe. Zwar gibt es eine leichte Ja-Tendenz, in den letzten Wochen hat das Nein-Lager aber kräftig aufgeholt. Auch das Ständemehr könnte die Vorlage noch kippen, denn die Kantone sind gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts. Sie fürchten um Steuereinnahmen.
Um 12 Uhr schliessen die Urnen. Blick tickert hier laufend die neusten Resultate.
Brauchst Du noch letzte Infos zur Vorlage? Wir haben eine ganze Reihe an Artikeln zur Eigenmietwert-Vorlage:
- Darum geht es: Hier erklären wir die Vorlage kurz und knapp.
- Wer profitiert und wer verliert? Diese Auflistungen haben wir hier gemacht.
- Wie würde sich die Abschaffung des Eigenmietwerts auf dein Portemonnaie auswirken? Die Zahlen findest du hier (B+).
- Lieber hören statt lesen? Im Durchblick-Podcast sind wir ebenfalls auf die Vor- und Nachteile einer Eigenmietwert-Abschaffung eingegangen.
- Im grossen Streitgespräch prallen die Argumente von SP-Nationalrätin Jaqueline Badran (63) und SVP-Mann Gregor Rutz (52) aufeinander. Das Doppel-Interview findest Du hier zum Nachlesen.
Die Abschaffung des Eigenmietwerts betrifft jeden Wohneigentümer. Wie stark und in welche Richtung, das hängt von der individuellen Ausgangslage ab. Im aktuellen Umfeld zählt der Bund über 80 Prozent zur Gewinnerseite. Knapp ein Fünftel hingegen zu den Verlierern. Was sich bei einer Änderung des Zinsumfeldes rasch wieder ändern kann.
Für jene, die ihre Situation abchecken wollen, stehen verschiedene Online-Rechner zur Verfügung. Beispielsweise jener des bürgerlichen Zukunftskomitees, das sich für die Abschaffung starkmacht. Dessen Rechner findest du hier. Auch Raiffeisen stellt einen Eigenheim-Steuerrechner zur Verfügung. Diesen findest du hier.
Die Abschaffung des Eigenmietwerts betrifft jeden Wohneigentümer. Wie stark und in welche Richtung, das hängt von der individuellen Ausgangslage ab. Im aktuellen Umfeld zählt der Bund über 80 Prozent zur Gewinnerseite. Knapp ein Fünftel hingegen zu den Verlierern. Was sich bei einer Änderung des Zinsumfeldes rasch wieder ändern kann.
Für jene, die ihre Situation abchecken wollen, stehen verschiedene Online-Rechner zur Verfügung. Beispielsweise jener des bürgerlichen Zukunftskomitees, das sich für die Abschaffung starkmacht. Dessen Rechner findest du hier. Auch Raiffeisen stellt einen Eigenheim-Steuerrechner zur Verfügung. Diesen findest du hier.
E-ID: Ein Ja scheint gut möglich
Bei der zweiten Vorlage heute stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die elektronische Identitätskarte ab. Die Umfragen zur E-ID deuten auf ein Ja hin. Die Artikel dazu:
- Wozu braucht es die E-ID und wie sicher sind die Daten dort? Diese Fragen beantworten wir hier.
- Welche Vorteile hätte die E-ID im Alltag? Dem haben wir hier nachrecherchiert.
- Warum sich Menschen mit Behinderungen für die E-ID einsetzen, liest du hier.
- Macht die E-ID die Schweiz zum Überwachungsstaat? Auch diese Frage haben wir geklärt.
- Was unsere Community zur E-ID sagt, haben wir hier zusammengefasst.