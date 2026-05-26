AHV zahlt über 2,6 Millionen Altersrenten

Der Bund zahlte im Dezember 2025 über 2,6 Millionen Altersrenten aus. Ein Teil des Geldes fliesst auch ins Ausland. Was dahinter steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Dezember 2025 wurden 2'910'900 AHV-Renten ausbezahlt, 91 Prozent Altersrenten

34 Prozent der AHV-Renten gingen an Personen, die im Ausland leben

Durchschnittliche Altersrente: 1969 Franken, für Auslandsschweizer nur 1292 Franken

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Die AHV ist das wichtigste Sozialwerk der Schweiz – und gleichzeitig auch das grösste. «Im Dezember 2025 gingen 2'635'000 Altersrenten und 229'600 Hinterlassenenrenten an Personen in der Schweiz oder im Ausland», schreibt das Bundesamt für Statistik im neuesten AHV-Jahresbericht.

Rund 40'000 Menschen mehr beziehen eine Altersrente im Vergleich zum Vorjahr. «Die Zahl der Beziehenden von Altersrenten ist seit 2001 insgesamt auf das über Eineinhalbfache angestiegen», heisst es beim Bund. «Die Hauptgründe dieser Entwicklung liegen in der demografischen Struktur, der steigenden Lebenserwartung und der damit höheren Anzahl von Personen über dem ordentlichen Rentenalter.» In der Schweiz sind rund 20 Prozent im AHV-Alter.

Ein Teil geht ins Ausland

Doch nicht nur die Pensionierten beziehen eine AHV-Rente. Auch Witwen und Waisen bekommen Geld. Dies ist aber nur der kleinere Teil. «Im Dezember 2025 wurden 2'910'900 Renten der AHV ausbezahlt, wovon 91 Prozent Altersrenten waren», heisst es dort. Brisant: «Rund 34 Prozent (998'100) aller Renten flossen an Personen, die im Ausland leben.»

Einen besonderen Anstieg hätten die Altersrenten an ausländische Staatsangehörige im Ausland zu verzeichnen, die sich seit 2001 mehr als verdoppelt haben.

Von den 817'000 ins Ausland bezahlten Altersrenten flossen die meisten an Personen in den Nachbarländern (Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich) sowie in den beiden südeuropäischen Ländern Spanien und Portugal. «Diese Renten gingen an ehemalige Grenzgänger/-innen, an Personen, die wieder in ihr Heimatland zurückgewandert waren, oder an Schweizer/-innen, die im Dezember 2025 im Ausland lebten.» Ausserhalb Europas sind Kanada und die USA beliebt.

Unterschiede je nach Herkunft

Die durchschnittliche Rente betrug 1969 Franken monatlich. Dabei gibt es aber grosse Unterschiede je nach Herkunft. «Für Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in der Schweiz lag die durchschnittliche Altersrente bei 2021 Franken, während Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Durchschnitt eine niedrigere Rente von 1537 Franken erhielten.» Von den Altersrenten flossen rund 67 Prozent an Schweizer Staatsangehörige, heisst es weiter.

Besonders deutlich sind die Unterschiede, wenn die Renten ins Ausland bezahlt werden. «Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft erhielten eine durchschnittliche Rente von 1292 Franken, während Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft im Durchschnitt 582 Franken erhielten.»