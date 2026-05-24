Die Debatte über Wachstum und Wirtschaftsstandort legt unseren Widerspruch offen: Die Schweiz will immer älter werden – aber nicht länger arbeiten.

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Das Land streitet über die 10-Millionen-Schweiz – zu Recht. Doch am Horizont zeichnet sich noch eine andere Schweiz ab, über die kaum jemand spricht: die 3-Millionen-Schweiz. Genauer gesagt: die 3-Millionen-Rentner-Schweiz. So viele Seniorinnen und Senioren wird unser Land im Jahr 2035 zählen.

Eigentlich ist das eine gute Nachricht. Dank medizinischen Fortschritts, höherer Sicherheitsstandards und gesünderen Lebensstils steigt die Lebenserwartung seit Jahrzehnten kontinuierlich. Die Schweiz als Vollkasko-Paradies. Mit E-Bike-Touren, Wanderferien und Ausflugsbeizen.

Dazu kommt ein Trend namens Longevity. Auf Deutsch: Langlebigkeit. Rund um das Versprechen eines möglichst langen Lebens ist eine ganze Industrie entstanden – mit Nahrungsergänzungsmitteln, Bluttests, Infusionen und Fitnessprogrammen. Der Tod soll hinausgezögert, der Alterungsprozess möglichst besiegt werden.

Ein langes Leben bei geistiger und körperlicher Gesundheit krönt unser Dasein. Aber der neue Kult um die Unsterblichkeit wirft auch eine merkwürdige Frage auf: Was machen wir eigentlich mit all diesen zusätzlichen Jahrzehnten? Wer 120 Jahre alt wird, verbringt nach der Pensionierung weitere 55 Jahre im Ruhestand. Das entspricht ungefähr 275 Folgen «Happy Day» mit Nik Hartmann – der Moderator wäre dann selbst weit über hundert. 55 Jahre Kreuzworträtsel. 55 Jahre Rosen schneiden. 55 Jahre Nachmittagskaffee.

Natürlich soll, wer jahrzehntelang Strassen geteert, Regale eingeräumt oder Toiletten gereinigt hat, seine wohlverdiente AHV beziehen können. Doch bleibt ein Widerspruch bestehen: Wir klagen über Fachkräftemangel – und schicken gleichzeitig Menschen mit 65 aus dem Berufsleben, deren Erfahrung oft unbezahlbar wäre.

Der Bundesrat will längeres Arbeiten nun immerhin mit neuen Anreizen fördern, wie er diese Woche im Rahmen der Reform «AHV 2030» angekündigt hat. Vor einer ehrlichen Debatte über das Rentenalter drückt er sich jedoch weiterhin. Die Schweiz möchte immer älter werden. Aber offenbar nicht länger arbeiten.