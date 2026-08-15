SVP-Nationalrat Mike Egger ist Papi geworden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mike Egger und Lisa Vincenz Egger verkünden Geburt ihres Sohnes Max

FDP-Politikerin Susanne Vincenz-Stauffacher ist stolze Grossmutter des Neugeborenen

Max Egger wurde am 12. August 2026 geboren, Eltern überglücklich

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Freude herrscht: SVP-Nationalrat Mike Egger (34) und seine Frau Lisa Vincenz Egger (31) sind Eltern geworden. Am 12. August ist Sohn Max Egger zur Welt gekommen. Das teilt das St. Galler Polit-Powerpaar in den sozialen Medien mit.

«Wir sind überglücklich über die Geburt unseres Sohnes Max Egger am 12. August 2026 und freuen uns, mit ihm unsere schöne Schweiz und die Welt zu erkunden», schreibt Lisa Vincenz Egger auf Instagram.

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«Wir sind etwas müde», lacht Mike Egger am Telefon. «Es war eine sehr intensive Woche.» Sowohl seine Frau als auch sein Sohn seien wohlauf. «Vor allem für meine Frau war es intensiv. Ich habe aber stark mitgefiebert», sagt Egger. «Was meine Frau in den letzten Tagen geleistet hat, ist unglaublich, und ich bin unglaublich stolz auf sie.» Der Moment, als er seinen Sohn zum ersten Mal in den Armen hielt, sei «unbeschreiblich» gewesen. «Das kann man nicht in Worte fassen.»

Im St. Galler Kantonsspital seien sie «sehr gut aufgehoben» gewesen, sagt Egger zudem. «Das Personal hat einen super Job gemacht.»

FDP-Chefin wird erstmals Grossmutter

Auch ein weiteres Nationalratsmitglied freut sich über die Geburt sehr: FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher (59) ist die Schwiegermutter von Mike Egger. Für die FDP-Chefin ist es das erste Enkelkind, für Mike Eggers Mutter das sechste. «Alle waren schon da und freuen sich sehr», so Egger. Den Namen Max habe seine Frau vorgeschlagen. Inspiration gab nicht nur der Schwingfest-Muni Max, auch im Bekanntenkreis gibt es den Namen bereits.

Wie sich die Geburt des Sohnes auf die nächste Session auswirken wird, weiss Egger noch nicht ganz. «Vielleicht gehe ich nach den Sessionstagen ab und zu öfter retour, wenn es zeitlich möglich ist. Vielleicht kommt aber auch meine Frau mit Max nach Bern.» Sie möchten das unkompliziert handhaben und den Sohn auch mitnehmen, wenn möglich. «Er soll auch unter die Leute», lacht Egger, der selbst gerne ab und zu feiert.

Gefunkt hat es unter der Bundeshaus-Kuppel

Anfang Mai 2025 haben Mike Egger und Lisa Vincenz zivil geheiratet. Neben ihrer Tätigkeit als Anwältin und Notarin arbeitet Vincenz Egger auch als persönliche Mitarbeiterin ihrer Mutter. Mike Egger politisiert seit 2019 im Nationalrat.

Im Mai dieses Jahres war dann das grosse Fest. In Berneck SG feierte das Paar mit 220 Gästen. «Weil mein Mann die halbe Alpennordseite eingeladen hat, wurde es ein kleines Volksfest», sagte sie damals. Mit dabei Politgrössen wie SVP-Ständerätin Esther Friedli (49), SVP-Parteipräsident Marcel Dettling (45), die ehemalige Nationalratspräsidentin Maja Riniker (48) oder Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (57).

Mit Blick sprachen die beiden einst über ihre Liebe. Flüchtig gekannt haben sie sich schon eine Weile, richtig gefunkt hat es aber erst unter der Bundeshaus-Kuppel. «Nach dem ersten Date ging es rassig zwischen uns», sagte Vincenz damals. «Wir haben gleich gewusst, dass es mit uns matcht.» Sie sagen von sich selbst, sie passten zueinander wie die Faust aufs Auge – da spiele die Parteigrenze keine Rolle.

Anfangs sorgte die parteiübergreifende Liebe in Vincenz’ Familie jedoch für Stirnrunzeln – ihr Grossvater dachte sogar kurzzeitig ans Enterben, erzählte die St. Gallerin damals schmunzelnd.