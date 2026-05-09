An dieser Hochzeit verblassen Parteifarben – und eine alte Scheune wird zum Polit-Tanzparkett. FDP-Frau Lisa Vincenz Egger und SVP-Nationalrat Mike Egger feiern mit 220 Gästen, Eheregeln aus den 70ern und unheiligen Allianzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Vincenz Egger und Mike Egger feierten Hochzeit in Berneck SG

Das Fest mit 220 Gästen wurde zu einem Volksfest mit Politikprominenz

Baby-News: Das Paar erwartet Ende August einen Sohn

Silvana Degonda (Text) und Bianca Rüttimann (Fotos)

«Als Lisa im weissen Kleid am Arm meines Schwiegervaters auf mich zukam, kämpfte ich mit den Tränen», sagt Mike Egger (33). Die Braut Lisa Vincenz Egger (31) trug ein langes zweiteiliges Kleid und einen Lilienstrauss. «Es war wunderschön. Mein Papa Reto und ich sind eng verbunden. Und als ich sah, wie nahe Mike dieser Moment ging, wurde ich ebenfalls emotional», erzählt die Tochter von Susanne Vincenz-Stauffacher, Co-Parteipräsidentin der FDP, die mit ihrem Schwiegersohn in der grossen Kammer sitzt.

Der SVP-Nationalrat und die Präsidentin der FDP-Frauen St. Gallen hatten bereits letztes Jahr standesamtlich geheiratet – nun feierten sie in ihrer Heimat Berneck SG ein Fest mit 220 Gästen. «Weil mein Mann die halbe Alpennordseite eingeladen hat, wurde es ein kleines Volksfest», sagt sie. Er nickt: «Wir wollten nichts Steifes. Bodenständig und locker – so, wie wir es sind.» Die freie Trauung fand auf einem Weingut zwischen Weinreben unter dem Schloss Rosenberg statt, begleitet vom Rex Quintett und vom Kinderchor Rägeboge aus dem Dorf.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Hitzköpfe und Diamanten

Statt eines Pfarrers führte der lokale Entertainer Roman Federer durch die Trauung – er tritt sonst eher an Turnfesten oder mit Schnitzelbänken auf. «Es war sehr lustig, aber auch tiefgründig», sagt Mike Egger. «Roman hat mit verschiedenen Klischees gespielt und aus einem Ratgeber für Verheiratete von 1970 vorgelesen und unsere politischen Differenzen angedeutet.»

Emotionaler waren die Gelübde der beiden. Lisa Vincenz Egger erinnert sich besonders an ein Versprechen ihres Mannes: «Dass er mich immer so lieben wird, wie ich bin. Wir sind beide Hitzköpfe mit starken Überzeugungen – darum bedeutet mir das viel», sagt sie und fügt hinzu: «Obwohl er seine Rede erst am Morgen geschrieben hat!» Mike Egger lacht. «Diamanten entstehen eben nur unter Druck.» Was dem Bräutigam besonders geblieben ist: «Meine Frau hat gesagt, dass ich sicher ein guter Vater werde, trotz allen Socken, die ich rumliegen lasse, und obwohl ich als Politiker sehr viel unterwegs bin.»

Ende August bekommt das Paar sein erstes Kind, es wird ein Bub, wie die hellblaue Fliege des werdenden Vaters verrät. «Die Welt braucht mehr Männer wie Mike – er begegnet allen Menschen auf Augenhöhe und wird sicher ein gutes Vorbild für unseren Sohn», sagt die werdende Mutter.

Zum Volksfest passt das Menü: ein ganzes Kalb am Spiess, das ein guter Freund seit halb fünf Uhr morgens über dem Feuer langsam drehte. Dazu Salate und Kartoffeln. «Es gab auch noch einen Apéro, aber den haben wir leider verpasst», sagt der gelernte Metzger. Zum Anstossen gabs Wein vom Gut und – für eine echte Rheintaler Hochzeit unerlässlich – Sonnenbräu-Bier. Für die Braut gab es Cooler, eine lokale Traubenschorle. «Ich mag das sehr gern», sagt die Anwältin.

Wenn die SVP mit der FDP tanzt

Das Highlight des Abends war die Stimmung, als Soul-Sänger Malcolm Green – der schon bei der Hochzeit von Lisas Eltern gespielt hatte – den Klassiker «We Are Family» anstimmte, die inoffizielle SVP-Hymne! Da sass niemand mehr auf seinem Platz. «Als ich sah, wie meine Mutter mit SVP-Präsident Marcel Dettling tanzte, ging mir das Herz auf», erzählt Lisa Vincenz Egger. «Das ist einfach Schweiz pur. Man fetzt sich im Abstimmungskampf, und dann tanzen die beiden Köpfe dieser grossen Parteien zusammen in einer Scheune.»

Sie gesteht, dass sie sich einige Sorgen gemacht hatte. «Ich war nervös, ob das mit unseren zwei Parteien gut wird – vor allem jetzt vor den Abstimmungen im Juni.» Mike Egger kontert: «Ich habe immer gewusst, dass es sehr entspannt wird.»

Es feierten Politgrössen wie SVP-Ständerätin Esther Friedli, die ehemalige Nationalratspräsidentin Maja Riniker und FDP-Generalsekretär Jonas Projer mit. Magdalena Martullo-Blocher versorgte die Braut während des Fotoshootings fürsorglich mit Wasser. Albert Rösti und seine Frau Theres mussten kurzfristig absagen. Der Bundesrat erholt sich noch von einer Rückenoperation. «Er hat persönlich angerufen. Das habe ich sehr geschätzt, und ich kann ihn natürlich gut verstehen», stellt sein Parteikollege klar.

Beim zweiten Akt des Abends wurde es feuchtfröhlich. Die Band Gaudi Krainer holte Gäste auf die Bühne. «Marcel, Magdalena, Mike und ich tanzten und spielten zusammen Alphorn», sagt Lisa Vincenz Egger. Bis um drei Uhr morgens hielt die Braut durch, der Bräutigam kam erst nach vier Uhr nach Hause. Die Flitterwochen sind verschoben. Mike Egger sagt aber: «Wir holen die ganz bestimmt nach, dann wahrscheinlich zu dritt.»