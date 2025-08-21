DE
Künftige FDP-Präsidentin
Mike Egger ist stolz auf seine Schwiegermutter Vincenz-Stauffacher

SVP-Nationalrat Mike Egger freut sich über die FDP-Kandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie will mit Benjamin Mühlemann die Partei erstmals im Co-Präsidium führen.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
SVP-Nationalrat und Schwiegersohn Mike Egger, zeigt sich stolz über den Entscheid von Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP). (Archivbild)
SVP-Nationalrat Mike Egger hat sich gegenüber «20 Minuten» stolz über die Kandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher für das Präsidium der FDP geäussert. Die St. Galler Nationalrätin hatte ihre Bewerbung am Mittwoch bekanntgegeben.

«Ich bin von meiner Schwiegermutter transparent über den Schritt informiert worden – diese Vertrauensbasis ist wichtig und wird gegenseitig sehr geschätzt», sagte Egger zu dem Newsportal. Seit Mai sei der SVP-Nationalrat demnach mit Susanne Vincenz-Stauffachers Tochter verheiratet.

Vincenz-Stauffacher und Mühlemann kandidieren

Es sei wichtig, dass solche Dinge am Familientisch debattiert werden können, sagte Egger weiter. Es gäbe jedoch «klare Spielregeln» und er habe auch parteiintern geschwiegen. Ein Parteipräsidium sei «kein Zuckerschlecken», deshalb gebühre seiner Schwiegermutter grossen Respekt.

Vincenz-Stauffacher kandidiert gemeinsam mit dem Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart. Laut der Findungskommission bewerben sich die beiden als Einzige für die Parteispitze. Damit dürfte die FDP erstmals in einem Co-Präsidium geführt werden. 

