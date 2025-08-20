Die FDP wird aller Voraussicht nach erstmals eine Doppelspitze erhalten: Eine St. Galler Nationalrätin und ein Glarner Ständerat bewerben sich als Co-Leitung für das Parteipräsidium.

Jetzt ist klar: Nach dem Abgang von Thierry Burkart (49) wollen die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (58) und der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann (46) die FDP in einem Co-Präsidium anführen. Ihre Kandidatur vermeldet zuerst das SRF.

Vincenz-Stauffacher und Mühlemann verbindet nicht nur die Partei, sondern auch der Kanton. Sie tritt zwar im Kanton St. Gallen an, ihr Bürgerort ist aber neben Trun GR auch Glarus Süd.

Schwierige Phase der FDP

Es wäre das erste Mal, dass der Freisinn von einer Doppelspitze geführt wird. Die beiden werden die FDP in einer schwierigen Phase übernehmen. Seit den Wahlen 2023 wackelt der zweite FDP-Sitz im Bundesrat gewaltig.

Die St. Gallerin Susanne Vincenz-Stauffacher sitzt seit 2019 im Nationalrat. Dort kümmerte sie sich um Energie- und Umweltthemen und ist unter anderem Präsidentin des Schweizer Wasserwirtschaftsverbands – als Nachfolgerin von Bundesrat Albert Rösti (58).

Die grösste Aufmerksamkeit erhielt sie aber als Mutter der Individualbesteuerung. Als Präsidentin der FDP Frauen lancierte sie eine Initiative dafür und erreichte im Parlament einen indirekten Gegenvorschlag. Aktuell sammelt die Mitte-Partei Unterschriften dagegen.

Schwiegersohn ebenfalls im Parlament

Vincenz-Stauffacher studierte Jura, machte sich mit 25 selbständig und wurde früh Mutter. «Da bin ich auf die Welt gekommen. Man ging beispielsweise automatisch davon aus, dass ich nun zu Hause bleiben würde», sagte die Anwältin für Familienrecht gegenüber Blick vor vier Jahren. Schon nach dem Rücktritt von Petra Gössi (49) wurde sie als mögliche Parteipräsidentin gehandelt.

Vincenz-Stauffacher gilt als parteiübergreifend gut vernetzt – nicht nur im Bundeshaus, sondern auch privat. Ihr Schwiegersohn ist SVP-Nationalrat Mike Egger (33), der mit Lisa Vincenz verheiratet ist.

Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann hingegen sitzt erst seit Dezember 2023 im Bundesparlament, national ist er noch kaum bekannt. Zuvor war er Regierungsrat, als Landammann stand er auch der Glarner Regierung vor. Gegenüber der «NZZ» sagte er, ihn habe die politische Kultur in Glarus geprägt – man diskutiere egal mit wem und wahre dabei die Contenance. Die Debatten in Bern würden ihn darum zuweilen stressen. «Ich säge mir dä, ä chlei meh Glaris täät em Land guet.»

Harzige Suche nach Kandidaturen

Mühlemann ist in Mollis GL aufgewachsen, engagierte sich in der Jugend in diversen Vereinen, machte Leichtathletik und spielte Waldhorn in der Musik in der örtlichen Musikgesellschaft. Er studierte Journalismus, wechselte später in die Kommunikationsberatung.

Die Suche nach einem neuen FDP-Präsidium verlief harzig. Erst am letzten Tag der Anmeldefrist wagten sich die ersten Kandidaten aus dem Busch. Grosse Namen wie Ständerat Damian Müller (40) oder Nationalrat Andri Silberschmidt (31) hatten zuvor abgesagt.

Und doch sind die beiden nicht die einzigen Kandidaten. Der Corona-Massnahmengegner Nicolas Rimoldi (30) will ebenfalls FDP-Präsident werden. Er dürfte allerdings chancenlos bleiben – er ist kein Parteimitglied. Entscheiden wird die Delegiertenversammlung im Oktober.