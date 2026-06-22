Bundesbeitrag von 200 Millionen Franken

Pfister verweist auch auf die Kosten seitens des Bundes, der 200 Millionen Franken beisteuern will. Der Bundesbeitrag wird verwendet für die Mitfinanzierung der Paralympischen Spiele (60 Millionen), die Verbilligung der ÖV-Nutzung durch Besucherinnen und Besucher (50 Millionen), die Mitfinanzierung von weiteren Aufwänden der Trägerorganisation (80 Millionen) sowie die Deckung möglicher, heute noch nicht absehbarer Aufwände (10 Millionen). Nicht enthalten ist in diesem Betrag die Finanzierung der Sicherheitsaufgaben, die der Bund im Rahmen seiner üblichen Zuständigkeiten übernehmen wird. Eine Defizitgarantie übernimmt der Bund nicht. Diese wird privat finanziert.

Auch die Kantone und Gemeinden sollen 200 Millionen Franken beitragen.