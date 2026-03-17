Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Eltern der Palmarianischen Kirche abgewiesen, die ihren Sohn vom Unterricht dispensieren wollten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesgericht weist Beschwerde ab: Eltern forderten Schwimmbefreiung aus religiösen Gründen

Urteil: Glaubensfreiheit nicht verletzt, obligatorischer Unterricht hat sozialisierende Funktion

Fall begann 2022 in Uri, betrifft sechsjähriges Kind der Palmarianischen Kirche War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Fall nahm seinen Anfang im Jahr 2022 im Kanton Uri. Die Eltern eines damals sechsjährigen Buben wandten sich an den Schulrat mit der Bitte, ihr Kind vom Schwimmunterricht der Primarschule zu befreien. Sie machten geltend, dass für sie als Mitglieder der Palmarianischen Kirche die Teilnahme am Schwimmunterricht aus religiösen Gründen nicht erlaubt sei.

Die Eltern argumentierten, dass es allen Palmargläubigen strengstens verboten sei, Strände, Schwimmbäder oder ähnliche Orte aufzusuchen, wo es nach ihrem Verständnis «unanständige Zurschaustellung» geben könnte. Wer diese Norm nicht einhalte, begehe eine «Todsünde». Wenn ein Palmargläubier eine Todsünde mehrfach begeht, droht die Exkommunikation. Muss der Bub am Schwimmunterricht teilnehmen, sei es also unmöglich, die Kleider- und Verhaltensregeln ihrer Religion zu befolgen.

Der Schulrat lehnte das Gesuch ab. Nachdem bereits der Gang zum Regierungsrat und zum Obergericht erfolglos waren, gelangten die Eltern bis vor das höchste Schweizer Gericht – jedoch ebenfalls ohne Erfolg.

Dispensationen nur mit Zurückhaltung

Das Bundesgericht weist die Beschwerde der Eltern ab, heisst es in einer Medienmitteilung. Es hält in seinem Urteil fest, dass die verweigerte Dispensation mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit vereinbar sei.

Das Bundesgericht bestätige damit seine Rechtsprechung, wonach Ausnahmen vom Besuch einzelner Fächer aus religiösen Gründen nur mit Zurückhaltung zu gewähren seien. Der obligatorische Schwimmunterricht erfülle für alle Kinder eine sozialisierende Funktion – unabhängig ihrer Glaubensrichtung.

Weltweit nur rund tausend Anhänger

Die palmarianisch-katholische Kirche ist eine radikale Abspaltung der katholischen Kirche. Sie entstand 1968 nach einer Marienerscheinung, die von der katholischen Kirche nie offiziell anerkannt wurde. Die Kirche ernennt einen eigenen Papst, derzeit ist das der Schweizer Joseph Odermatt (60), der den Namen Petrus III trägt.

Die Kirche könne man durchaus als Sekte einordnen, sagte Religionsexperte Georg Schmid. «Seit 2011 kassiert sie von ihren Mitgliedern 10 Prozent des Einkommens ein, und es wird geraten, dass man Liegenschaften vor seinem Tod verkauft und das Geld der Kirche spendet. Sie sind also einer Sekte auch in Sachen Finanzen sehr ähnlich.»

Die Sekte gilt als extrem rechts und hat weltweit nur noch rund tausend Anhänger, in der Schweiz gibt es nur noch wenige Vertreter. Die Gläubigen vertreten sehr konservative Werte – keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen.