Bundesgericht bestätigt Rimoldi-Verurteilung

«Mass-Voll»-Präsident Nicolas Rimoldi wurde wegen einer Verkehrsblockaden 2021 in Luzern verurteilt. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Rimoldi abgewiesen.

Darum gehts Das Bundesgericht bestätigt Rimoldis Verurteilung wegen Verkehrsblockaden in Luzern 2021

Rimoldi schuldig an Nötigung und mehrfacher Teilnahme an illegalen Demonstrationen

Urteil: Geldstrafe 7000 Franken, Busse 375 Franken, Entscheidung vom 4.12.2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Urteil gegen den «Mass-Voll»-Präsidenten Nicolas Rimoldi wegen Verkehrsblockaden bei unbewilligten Kundgebungen in Luzern ist rechtskräftig. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Rimoldi abgewiesen.

Das Kantonsgericht Luzern verurteilte Rimoldi im September 2023 zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 70 Franken. Zudem sprach es eine Busse von 375 Franken aus. Das Bundesgericht hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil alle Rügen des Kritikers der Corona-Massnahmen abgewiesen.

Fuss vor Rad von Polizeiauto gestellt

Es ist zum Schluss gelangt, dass sich Rimoldi der Nötigung schuldig gemacht hat, weil er im Jahr 2021 zwei Mal Demonstrationszüge auf die Strasse lenkte und damit den motorisierten Verkehr behinderte. Das höchste Schweizer Gericht verweist in seinen Erwägungen auf seine Rechtsprechung in ähnlich gelagerten Fällen, wie beispielsweise Strassenblockaden durch Klima-Aktivisten.

Auch die Verurteilung der Vorinstanz wegen Störung des Polizeidienstes, der Hinderung einer Amtshandlung sowie der mehrfachen Teilnahme an unbewilligten Demonstrationen war rechtens, wie das Gericht schreibt. Rimoldi hinderte - unter anderem - einen Polizeiwagen am Wegfahren, indem er einen Fuss etwa eine Minuten vor ein Rad stellte.