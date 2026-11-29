Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider will nächstes Jahr ihre AHV-Reform 2030 vorlegen. Nach dem Mehrwertsteuer-Nein muss sie über die Bücher. Es gebe keine Tabus, machte die Sozialministerin deutlich. Trotzdem ist ein Hickhack programmiert.

Darum gehts Nach Mehrwertsteuer-Nein kommt die AHV rasch in Schieflage

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider will bei AHV-Reform 2030 über die Bücher

FDP und Wirtschaftsverbände fordern höheres Rentenalter, Linke will Lohnbeiträge anzapfen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Das Stimmvolk will von einer höheren Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Rente nichts wissen. Es schickt die Vorlage mit 55,2 Prozent Nein-Anteil bachab. Damit bleibt vorerst offen, wie die AHV die zusätzlichen Kosten von 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich stemmen soll. Nur der höhere Bundesbeitrag von rund 1 Milliarde Franken jährlich ist gesichert, der Rest ist ungedeckt.

Ohne zusätzliche Entlastung verdüstern sich die Aussichten für die AHV. Bereits ab 2027 schreibt die Sozialversicherung rote Zahlen im Betriebsergebnis – mit Defiziten von bis zu vier Milliarden Franken jährlich. Der AHV-Fonds würde bis 2040 auf unter 20 Milliarden fallen, in einem schlimmeren Szenario wäre der Topf sogar schon 2037 leer!

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Klar ist, dass es für die AHV mittelfristig eine neue Lösung braucht. Bloss, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wird schwierig – ein AHV-Hickhack ist damit programmiert.

Einen ersten Gradmesser liefert die von SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) geplante AHV-Reform 2030. Die Ausgangslage dafür hat sich mit dem Mehrwertsteuer-Nein grundlegend geändert. Punktuelle Änderungen der bisherigen Pläne werden kaum reichen, vielmehr werden massive Anpassungen nötig.

Baume-Schneider: «Die Situation ist ernst»

«Die Situation ist ernst», unterstrich Sozialministerin Baume-Schneider am Sonntag vor den Medien. Im ersten Quartal 2027 will sie mit ihren Bundesratsgspänli zusammensitzen und Leitlinien für die AHV 2030 neu diskutieren und im Laufe des Jahres ihre Botschaft dazu vorlegen. «Oberste Priorität hat die Stabilität der AHV. Es gibt keine Tabus!», kündigte sie an.

Dabei liess sie offen, welche Massnahmen sie konkret angehen will. Die Palette ist breit: von AHV-Zusatzeinnahmen über einen höheren Bundesbeitrag oder zusätzliche Lohnbeiträge bis hin zu ausgabeseitigen Massnahmen wie einem höheren Rentenalter. «Ich bin zuversichtlich, dass wir Lösungen finden, um das wichtigste Sozialwerk der Schweiz dauerhaft zu sichern», sagte sie. Sie erwartet ein breiteres Massnahmenpaket.

Höheres Rentenalter steht zur Debatte

Allzu einfach dürfte es nicht werden, wie die Reaktionen von Parteien und Verbänden zeigen. Bereits in die Offensive geht die FDP mit einem eigenen AHV-Plan. Es brauche eine neue Reform, aber «ohne Löhne und Kaufkraft zu schwächen», sagt Co-Parteichefin Susanne Vincenz-Stauffacher (59) gegenüber Blick. Sie will der AHV einerseits im Bundeshaushalt eingesparte Gelder zugänglich machen, andererseits über eine AHV-Schuldenbremse auch das Referenzalter erhöhen.

2:02 FDP-Co-Präsidentin: «AHV muss strukturell reformiert werden»

Auch die Wirtschaftsverbände drängen auf ein höheres Rentenalter. Der Linken hingegen kommt dies nicht in die Tüte. Auch die Mitte lehnt «Rentenkürzungen und ein höheres Rentenalter durch die Hintertür» ab, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Und SVP-Chef Marcel Dettling (45) machte in der Blick-Elefantenrunde deutlich: «Wir sind gegen eine generelle Erhöhung des Rentenalters.» Offen zeigte er sich aber – wie auch FDP und Mitte – für ein Lebensarbeitszeitmodell.

1:08 SVP-Präsident Dettling: «Bund muss aufhören, immer mehr Geld ins Ausland zu schicken»

Die SVP will ebenfalls Bundesgelder zugunsten der AHV abzwacken, wie Dettling betonte, allerdings zulasten von Entwicklungshilfe und Asyl. «Wir müssen aufhören, immer mehr Geld ins Ausland zu schicken.»

Mehreinnahmen auf dem Tisch

Wenn sich die Bürgerlichen zu einem Sparpaket zugunsten der AHV zusammenraufen, wäre eine Umschichtung durchaus möglich. So schliesst Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (48) entsprechende Einsparungen jedenfalls nicht aus. Er wies aber gleichzeitig darauf hin, dass sich das Parlament mit Sparen bisher schwergetan habe. Für Bregy ist daher klar: «Es wird keine Lösung ohne Mehreinnahmen geben.» Eine Option sieht er etwa in einer neuen Finanzmarkttransaktionssteuer zugunsten der AHV.

Auf Mehreinnahmen pocht auch die Linke. SP und Gewerkschaftsbund sehen zusätzliche Lohnbeiträge als Alternative. Die SP macht auch eine neue Vermögenssteuer zum Thema. Der Gewerkschaftsbund möchte zudem als Sofortmassnahme die zusätzlichen kantonalen Steuereinnahmen von rund 700 Millionen Franken aus der 13. AHV-Rente der AHV zuführen.