Am letzten Abstimmungssonntag des Jahres kommen gleich vier nationale Vorlagen an die Urne – und die eine oder andere Überraschung ist nicht ausgeschlossen. Blick berichtet den ganzen Tag live.

Darum gehts Die Schweiz stimmt am ersten Advent über vier eidgenössische Vorlagen ab

Ab 12 Uhr liefert Blick live Resultate, Analysen und Reaktionen

Um 15 Uhr diskutieren die Parteispitzen in der Blick-Elefantenrunde

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Der erste Advent ist nicht nur ein Tag der Besinnlichkeit, sondern auch ein Grosskampftag in der Schweizer Politik. Willkommen zum letzten Abstimmungssonntag des Jahres! Vier eidgenössische Vorlagen kommen heute an die Urne. Blick berichtet den ganzen Tag über live. Zum Auftakt eine Übersicht, worum es bei den vier Vorlagen geht.

AHV-Zusatzfinanzierung

Im Dezember wird erstmals die 13. AHV-Rente ausbezahlt. Doch die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Heute entscheidet das Stimmvolk, ob dafür die Mehrwertsteuer erhöht werden soll. Der Normalsatz soll ab 2028 von 8,1 auf 8,5 Prozent steigen. Klar ist: Auch bei einem Nein wird die 13. AHV-Rente ausbezahlt. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur AHV-Zusatzfinanzierung.

2:43 Wer zahlt die 13. AHV-Rente? Das steckt hinter der AHV-Zusatzfinanzierung

Feuerwerks-Initiative

Hat es sich bald ausgeknallt? Die Feuerwerks-Initiative will den Verkauf und das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk schweizweit verbieten. Für grössere öffentliche Anlässe könnten die Kantone Ausnahmen bewilligen. Leises Feuerwerk soll weiterhin erlaubt sein. Die Initianten wollen damit Menschen, Tiere und Umwelt schützen. Hier zeigen wir auf, was ein Ja zur Initiative konkret bedeuten würde.

2:03 Tradition oder Tierquälerei? Das musst du zur Feuerwerksinitiative wissen

Heiratsstrafe-Initiative

Erst im März hat das Stimmvolk der Individualbesteuerung zugestimmt. Nun entscheidet die Schweiz erneut über die Heiratsstrafe. Auch die Fairness-Initiative der Mitte will die steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren abschaffen – allerdings auf einem anderen Weg: Ehepaare sollen bei der direkten Bundessteuer weiterhin gemeinsam besteuert werden. Hier erklären wir, was hinter der Initiative steckt und welche Folgen ein Ja hätte.

Kriegsmaterialgesetz

Die Schweiz soll ihre Regeln für Waffenexporte lockern. Bei einem Ja könnten unter bestimmten Voraussetzungen auch Exporte von Schweizer Kriegsmaterial an Partnerstaaten bewilligt werden, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Auch die Vorschriften für die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial sollen gelockert werden. Die Befürworter wollen damit die Schweizer Rüstungsindustrie stärken. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Gesetzesänderung.

Das erwartet dich bei Blick

Blick hält dich hier auf dem Laufenden. Ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen sind heute in Bern und im Newsroom in Zürich im Einsatz – und liefern Resultate, Reaktionen und Einordnungen.

Um 12 Uhr startet die Blick-Livesendung. Moderator Reto Scherrer (50) ordnet zusammen mit Politgeograf Michael Hermann (55) vom Forschungsinstitut Sotomo die Trends und Hochrechnungen ein.

Um 15 Uhr folgt die grosse Blick-Elefantenrunde live aus Bern. Moderator Benjamin Fisch (30) diskutiert mit den Parteispitzen über die Abstimmungsresultate und deren politische Folgen. Zu Gast sind FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann (47), Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (48), SVP-Präsident Marcel Dettling (45) und SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (39).

Wenn die Resultate am frühen Abend feststehen, nehmen auch die zuständigen Bundesräte an einer Medienkonferenz Stellung. Auch diese übertragen wir live.