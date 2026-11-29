Die FDP hat die Nein-Kampagne gegen die AHV-Zusatzfinanzierung angeführt und gewonnen. Co-Parteichefin Susanne Vincenz-Stauffacher skizziert gegenüber Blick ihren Plan, wie es mit der AHV nun weitergehen soll – und bringt gar eine Mehrwertsteuerlösung ins Spiel.

Darum gehts Die Finanzierung der 13. AHV-Rente über eine höhere Mehrwertsteuer fällt beim Stimmvolk durch

FDP-Co-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher skizziert im Blick ihren AHV-Plan

AHV soll mehr Bundesgelder erhalten, aber auch ein höheres Rentenalter steht zur Debatte

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die AHV-Zusatzfinanzierung geht bachab! Das zeigt die erste SRG-Hochrechnung mit einem erwarteten Nein-Anteil von 55 Prozent.

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Grosse Siegerin ist damit die FDP, welche die Nein-Kampagne angeführt hat. «Die Leute haben genug davon, dass man ihnen bei jeder Gelegenheit ins Portemonnaie greift und damit ihre Kaufkraft schwächt», analysiert Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher (59) das Resultat. «Das Signal ist klar: Die Bevölkerung will keine höheren Steuern und Abgaben.»

Dass die 13. AHV-Rente finanziert werden muss, ist auch für die FDP-Spitze unbestritten. «Wir brauchen aber einen Plan, der den gesamten Finanzbedarf deckt», macht Vincenz-Stauffacher deutlich. Gegenüber Blick skizziert sie, wie es mit der AHV weitergehen soll. Die wichtigsten Punkte dabei:

Marschhalt bei AHV-Reform 2030

«Es braucht nun einen Marschhalt bei der AHV-Reform 2030», sagt Vincenz-Stauffacher. SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) habe eine «Scheinreform» vorgelegt, welche die Bürger finanziell nur noch stärker belasten würde, kritisiert sie. Ohne strukturelle Massnahmen gehe es aber nicht. «Bundesrätin Baume-Schneider muss die missratene AHV-Reform 2030 stoppen oder fundamental überarbeiten!»

Runder Tisch zur AHV-Zukunft

Baume-Schneider soll noch im ersten Quartal 2027 einen runden Tisch mit Vertretern der Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie Experten einberufen. «Dieser muss die Eckwerte zu einer neuen Reform definieren, aber ohne Löhne und Kaufkraft zu schwächen», so Vincenz-Stauffacher. Es brauche neue Ansätze für eine nachhaltige Rentenreform. «Wir sind bereit für Kompromisse», macht sie klar.

Mehr Bundesgeld für die AHV – durch Einsparungen

Im Abstimmungskampf zeigte sich die FDP offen für zusätzliche Gelder zugunsten der AHV. Allerdings nicht über höhere Steuern, sondern via Bundeshaushalt. «Bei einem Budget von bald 100 Milliarden Franken ist genügend Spielraum vorhanden, um die 13. AHV-Rente zumindest teilweise über Bundesgelder zu finanzieren», sagt Vincenz-Stauffacher.

2:02 FDP-Co-Präsidentin: «AHV muss strukturell reformiert werden»

Dafür hat sie auch konkrete Vorschläge parat. Mit einer Verwaltungsbremse, wie sie die Jungfreisinnigen mit einer Volksinitiative verlangen und die etwa bei den Personalkosten ansetzt, liessen sich demnach jährlich 500 Millionen Franken einsparen. Das von Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) im Frühling angedachte, aber aufgrund verbesserter Prognosen wieder fallen gelassene Sparpaket von 600 Millionen Franken will die FDP wieder aufgreifen. Sparpotenzial ortet sie etwa auch bei den Kita-Beiträgen (25 Millionen), der Regionalpolitik (30 Millionen) oder der Schlachtabfallentsorgung (50 Millionen).

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Vincenz-Stauffacher bringt gar eine Mehrwertsteuerlösung ins Spiel. «Anstatt die Mehrwertsteuer insgesamt zu erhöhen, könnten wir einen grösseren Anteil aus den jetzigen Einnahmen der AHV gutschreiben», schlägt sie vor. Vom heutigen Satz von 8,1 Prozent fliessen nämlich 1,4 Prozentpunkte – das sogenannte Demografieprozent plus die Zusatzfinanzierung aus der AHV-Reform 21 – direkt in die AHV. «Wir könnten diesen Anteil anheben, ohne die Mehrwertsteuer selbst zu erhöhen.» Eine Anhebung um 0,2 Punkte beispielsweise würde der AHV gut 700 Millionen Franken zusätzlich einbringen.

Strukturreform mit AHV-Schuldenbremse

Einzig Bundesgelder umzuschichten, kommt für die FDP aber nicht infrage. «Es braucht zwingend auch strukturelle Reformen – beispielsweise eine AHV-Schuldenbremse», unterstreicht Vincenz-Stauffacher. «Sinkt der AHV-Fonds unter eine gewisse Grenze, soll nicht einfach mehr Geld in die AHV fliessen, sondern auch das Referenzalter moderat erhöht werden.» Sobald der Fonds stabilisiert sei, könnten die Massnahmen wieder aufgehoben werden.

Eine andere Option sei ein Lebensarbeitszeitmodell, bei welchem Menschen in körperlich belastenden Berufen früher in Rente gehen und beispielsweise Akademiker länger arbeiten würden. «Wir müssen von der Idee eines fixen Rentenalters wegkommen, dabei können wir uns an den nordischen Staaten ein Beispiel nehmen.» Unter dem Strich müsse aber auch hier eine Entlastung für die AHV resultieren.

Rückzug der «Renten-Ruin-Initiative» der Mitte

Für die FDP ist klar, dass ein weiterer unfinanzierter AHV-Ausbau nicht infrage kommt. Die Mitte-Initiative für eine Abschaffung des Ehepaarplafonds und damit bessere Ehepaarrenten lehnt sie dezidiert ab, würden dadurch doch fast 4 Milliarden Franken zusätzlich fällig. «Ein weiterer ungedeckter Check», sagt Vincenz-Stauffacher und geht in die Offensive: «Wir fordern die Mitte zum Rückzug ihrer Renten-Ruin-Initiative auf!» Höhere Ehepaarrenten seien nur dann fair gegenüber allen, wenn zugleich Ehe-Privilegien wie der Verwitwetenzuschlag einberechnet würden.

Zweite Chance für Baume-Schneider

«Mit dem heutigen Nein geht der Auftrag zurück an den Absender. Wir sind offen für eine konstruktive Zusammenarbeit», sagt Vincenz-Stauffacher.

Und an die Adresse der SP-Sozialministerin gerichtet: «Bundesrätin Baume-Schneider erhält mit dem heutigen Tag eine zweite Chance für eine generationengerechte AHV-Reform. Dabei braucht es nicht nur Feinkorrekturen, sondern einen Neustart.»