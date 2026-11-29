Die Feuerwerks-Initiative ist angenommen. Das Verbot wird Silvester und den 1. August deutlich verändern. Was heisst das genau?

Darum gehts Die angenommene Initiative verbietet Verkauf und Verwendung von Feuerwerk, das Lärm erzeugt

Lärmfreie Vulkane bleiben erlaubt, Kantone können Ausnahmen für überregionale Anlässe bewilligen

Bund und Parlament regeln das Verbot innert zwei Jahren, bei Verstössen ist eine Busse denkbar

Für die einen ist es Tierquälerei, für die anderen der perfekte Abschluss der Silvesterfeier. Bei der Stimmbevölkerung ist das Verdikt jedoch klar: Eine deutliche Mehrheit will der privaten Knallerei ein Ende setzen. Wann ist es vorbei mit Silvester-Raketen im eigenen Garten? Und was wird trotzdem noch erlaubt sein? Blick klärt die wichtigsten Fragen.

Darf ich noch ein Neujahrs-Feuerwerk zünden?

Es wird auf jeden Fall wesentlich kleiner. Die Vorlage verbietet den Verkauf und die Verwendung von Feuerwerken, die Lärm erzeugen. Bengalische Feuer und Vulkane, die keinen Lärm machen, sollen weiterhin erlaubt sein.

Welche Ausnahmen gibt es?

Die Kantone dürfen eine Ausnahmebewilligung erteilen, wenn ein Anlass von «überregionaler Bedeutung» ist. Laut Initiantinnen und Initianten fällt etwa eine öffentliche 1.-August-Feier darunter. Die genauen Richtlinien sind jedoch dann Sache der kantonalen Behörden.

Gibt es schon Städte mit einem Feuerwerksverbot?

Ja. Bereits heute dürfen Gemeinden das Feuerwerk verbieten, wenn sie das möchten. So gibt es zum Beispiel im Zürcher Oberland und im Kanton Graubünden bereits einige Gemeinden, die Feuerwerk verboten haben.

Dann kaufe ich mein Feuerwerk halt im Ausland!

Das ist nicht möglich. Schon heute gelten für die Einfuhr von Feuerwerkskörpern strenge Regeln. Wer Feuerwerkskörper importieren möchte, benötigt grundsätzlich eine Einfuhrbewilligung vom Bundesamt für Polizei. Ohne Bewilligung ist nur Feuerwerk bis zu 2,5 Kilo pro Person erlaubt. Für lärmende Feuerwerkskörper wird jedoch zukünftig sowohl die Einfuhr als auch die Verwendung verboten sein.

Was passiert, wenn ich trotzdem böllere?

Bund und Parlament sind nun verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren das Verbot im Detail regeln. Mit den Gesetzesanpassungen wird auch geklärt, was bei einem Verstoss gegen das Feuerwerksverbot droht. Denkbar sind Bussen.

Wer jubelt nun?

Die Initiative hatte ein Komitee von Privatpersonen ins Leben gerufen. Unterstützt wurde sie aber auch von Tierschutzorganisationen wie «Vier Pfoten», der Stiftung für das Tier im Recht, dem Schweizer Tierschutz und der Fondation Franz Weber.

Dementsprechend war eines der Hauptargumente das Tierwohl, das Feuerwerk versetze Wild- und Haustiere in Angst und Panik. Doch auch für Menschen sei die Knallerei schädlich, argumentierten sie. Zudem laufe der private Gebrauch aus dem Ruder, generiere viel Abfall und schade der Natur.

Wer muss seine Segel streichen?

Im Nein-Lager fanden sich Vertreter von SVP, FDP und Mitte, aber auch des Gewerbeverbands. Das Verbot sei unverhältnismässig und betreffe viele gemeinsame Momente wie Hochzeiten, Geburtstage oder Vereinsanlässe, so die Gegnerschaft. Schon heute seien Einschränkungen durch Kantone und Gemeinden möglich. Von einem Feuerwerksverbot sind zudem diverse Fachhändler betroffen.

Auch Bundesrat und Parlament empfahlen ein Nein. Die Ausgangslage wurde für sie aber deutlich schwieriger als zuerst angenommen. Eigentlich hatte sich das Parlament nämlich bereits auf einen Gegenvorschlag in Form eines Böllerverbots geeinigt. Demnach wäre nur Feuerwerk verboten worden, das ausschliesslich knallt. Doch in letzter Minute gab der Nationalrat der Gesetzesänderung eine Abfuhr. Dieser hätte im Abstimmungskampf helfen können, die Initiative zu bodigen.