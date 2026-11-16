Tierschutz gegen Tradition, Arbeitsplätze gegen Verbote: Die geplante Einschränkung von Feuerwerk spaltet die Blick-Community. Die Leserinnen und Leser liefern sich eine hitzige Debatte.

Darum gehts Initiative will lautes Feuerwerk für Private verbieten, Kantone könnten Anlässe bewilligen

Befürworter wollen die laute Knallerei eindämmen und Tiere schützen

Gegner fürchten um Traditionen und Arbeitsplätze und warnen vor einer neuen Verbotskultur

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die Zustimmung zum Feuerwerksverbot ist in der Bevölkerung derzeit gross. Doch die Vorlage sorgt für hitzige Diskussionen: Im grossen Blick-Streitgespräch treffen Tierschützerin Katja Schönenberger und Feuerwerksproduzent Daniel Bussmann aufeinander. Während Schönenberger Rücksicht auf Tiere und Menschen fordert, warnt Bussmann vor einem Verbot mit weitreichenden Folgen für die Branche.

Auch in der Blick-Kommentarspalte wird die Initiative kontrovers diskutiert. Die Leserinnen und Leser bringen unterschiedliche Argumente vor – von der Sorge um Tiere und Menschen bis hin zur Kritik an weiteren Verboten und möglichen Folgen für die Feuerwerksbranche.

Tierschutz und Sicherheit im Fokus

Für Leser Michael Ronner liegt das Problem nicht beim Feuerwerk an sich, sondern bei der unberechenbaren Knallerei. «Viele Haus- und Wildtiere leiden unter den unberechenbaren Knallern», schreibt er. Ein vollständiges Verbot sämtlichen Feuerwerks gehe ihm zu weit. Den Ansatz der Initiative findet er dennoch sinnvoll: «Ein solches Modell schützt Menschen und Tiere, ohne jede Feuerwerkstradition abzuschaffen.» Würde Feuerwerk räumlich und zeitlich gebündelt statt über Tage hinweg unberechenbar abgebrannt, liesse sich die Belastung für Tiere und Menschen besser begrenzen.

Leserin Irène Rüedi möchte zwischen Tradition und störender Knallerei unterscheiden. «Traditionen müssen bleiben. Nicht zu den Traditionen gehören die aus fremden Landen eingeführten Böller!», schreibt sie. Höhenfeuer, bengalische Zündhölzer, Vulkane und Leuchtfeuerwerk seien für sie Teil des Brauchtums. «Reine Knallbomben oder Knallraketen» hätten hingegen nichts in der Schweiz verloren. «Da sollten Grenzen gesetzt werden! Damit wäre der Frieden für Mensch und Tier hergestellt.»

Auch Thomas Perler spricht sich für Einschränkungen aus. «Böller werden klar Tage vor und nach den beiden offiziellen Feiertagen gezündet. Aber auch bei Hochzeiten, Jubiläen und Anlässen wie der Fasnacht», schreibt er. Dabei entstünden jährlich 200 bis 400 Tonnen Feinstaub. «Ich habe zig Unfälle und Brände als Feuerwehrkommandant erlebt. Auch war ich selber hospitalisiert, als in der Nacht vom 1. August Menschen eingeliefert wurden. Brauchen wir solches Leid?»

Gegner warnen vor Verbotskultur

Auf der Gegenseite stösst die Initiative auf Widerstand. «Wir haben doch wirklich schon genug Verbote», schreibt etwa Leserin Gabriela von Büren. Zudem sorgt sie sich um die Arbeitsplätze in der Feuerwerksbranche und fragt, wer den betroffenen Angestellten eine neue Stelle bieten soll. Auch an der Durchsetzbarkeit zweifelt sie: «Wie will man die Pyros an den Sportveranstaltungen unterbinden? Trotz Verbot, das in den Fussballstadien ja schon jetzt gilt, ist man nicht fähig, dies durchzusetzen.» Ihr Fazit: «Hört auf mit dieser Verbotskultur!»

Auch Hans Morgenthaler hält die Initiative für unverhältnismässig. Schliesslich gehe es nur um zwei Tage im Jahr, an denen Feuerwerk abgebrannt werden dürfe. Dass dafür Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden sollen, kann er nicht nachvollziehen: «Damit Fifi und Mimi an diesen zwei Tagen keinen seelischen Schaden erleiden, schaffen wir Arbeitsplätze ab, mit denen Menschen ihre Familien ernähren? Wirklich?»

Leser Nikola Stajkovic plädiert ebenfalls gegen ein generelles Verbot. Zur Veranschaulichung zieht er einen Vergleich mit der Hundehaltung: «Die meisten sind verantwortungsbewusst, aber einige lassen den Hundekot einfach liegen. Soll man deshalb gleich die Hundehaltung verbieten? Wohl kaum.» Auch beim Feuerwerk gebe es Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten. Das sei aber kein Grund, allen anderen den Spass zu nehmen. «Warum also wegen einzelner Unvernünftiger gleich ein generelles Feuerwerksverbot? Es braucht Regeln und Konsequenzen, nicht pauschale Verbote!»