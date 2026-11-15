Im Blick-Streitgespräch treffen Tierschützerin Katja Schönenberger und Bugano-Chef Daniel Bussmann aufeinander. Schützt die Feuerwerks-Initiative Mensch und Tier – oder vernichtet sie vor allem Arbeitsplätze?

Darum gehts Umfrage: Fast 70 Prozent würden der Feuerwerks-Initiative zustimmen, Mehrheiten gibt es überall

Die Initiative will lautes Feuerwerk für Private verbieten, Kantone könnten Anlässe bewilligen

Bugano-Chef Daniel Bussmann warnt vor Firmenschliessung und illegalen Importen aus dem Ausland

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Die Feuerwerks-Initiative steuert auf einen deutlichen Sieg zu. Ende Oktober hätten fast 70 Prozent der Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger ein Ja in die Urne gelegt. Mehrheiten findet die Vorlage, die lautes Feuerwerk für Private verbieten will, überall – bei Männern und Frauen, links und rechts. Kein Wunder, liegen die Nerven im Nein-Lager langsam, aber sicher blank.

Bestes Beispiel: Bereits vor Beginn des Streitgesprächs – kurz nach seiner verspäteten Ankunft in Zürich – ruft Bugano-Chef Daniel Bussmann (45) ein erstes Mal laut aus. Der Inhaber der Luzerner Feuerwerksfirma mit rund zwei Dutzend Angestellten will nicht akzeptieren, dass Vier-Pfoten-Geschäftsführerin Katja Schönenberger (52) von ihrem Mediensprecher begleitet wird. Beruhigen will sich Bussmann erst, nachdem sich Schönenbergers Begleitung vom Gesprächstisch entfernt und hinter einer Trennwand Platz nimmt. Angriffig zeigt sich der Pyroproduzent auch danach.

Frau Schönenberger, Sie kämpfen dafür, dass lautes Feuerwerk in der Schweiz verboten wird. Wollen Sie den Leuten den Spass am 1. August vermiesen?

Katja Schönenberger: Wir unterstützen die Initiative aus Sicht des Tierschutzes. Wir wissen aus unserer Arbeit, dass lautes Feuerwerk bei Tieren grosses Leid verursacht. Und nein, wir möchten den Schweizerinnen und Schweizern nicht einfach die Feuerwerke wegnehmen. Es geht darum, Rücksicht auf alle Lebewesen zu nehmen – egal ob Tier oder Mensch.

Herr Bussmann, Sie leiten Bugano in der zweiten Generation. Sorgen Sie sich vor allem um eigene wirtschaftliche Interessen, während andere ihre Haustiere einsperren müssen, wenn Feuerwerke knallen?

Daniel Bussmann: Nein, ich setze mich dafür ein, dass den Leuten nichts weggenommen wird. Bei der Initiative geht es um ein Verbot von Feuerwerkskörpern. Da kann Frau Schönenberger nicht etwas anderes behaupten.

Schönenberger: Lautes Feuerwerk sorgt dafür, dass Hunde zittern, Igel aus dem Winterschlaf gerissen werden oder Rehe panisch flüchten und schlimmstenfalls vor Autos springen. Und daneben gibt es Hunderttausende Menschen, die ebenfalls leiden. Kleine Kinder, die erschrecken. Menschen, die demenzkrank sind und den Lärm nicht einordnen können. Asthmatiker, die unter der Feinstaubbelastung leiden. Oder Menschen mit psychischen Belastungen, Angststörungen, die Panikattacken haben.

Bussmann: Die Gesundheit der Menschen ist natürlich wichtig. Aber Eigenverantwortung noch viel mehr. Vielen Leuten bereitet Feuerwerk grosse Freude. Es ist mehr als vertretbar, ihnen die zwei Tage im Jahr zu lassen, in denen Feuerwerk überhaupt gestattet ist. Ich habe übrigens auch zwei Katzen zu Hause. Wenn wir Feuerwerk zünden, drehen sie sich maximal zweimal um und legen sich wieder hin. Es gibt keinen Grund, zu pauschalisieren.

Schönenberger: Sie mögen recht haben, dass nicht jedes Tier gleich reagiert. Fakt ist dennoch, dass Feuerwerk für Tiere sehr belastend ist. Es gibt zahlreiche Studien mit Hunden, Vögeln oder Pferden, die das beweisen. Ich kann Ihnen diese sehr gerne zusenden.

Ist ein Verbot verhältnismässig? Gewitter passieren deutlich häufiger und sind genauso laut.

Schönenberger: Ein Gewitter ist etwas anderes. Es kündigt sich an. Die Tiere können sich darauf vorbereiten. Zudem geht es nicht nur um ein paar Stunden am 1. August. Es hält zumeist über mehrere Tage an. Und auch danach hält das Trauma teilweise über Tage und Wochen an.

Bussmann: Es ist nicht so, dass in der Schweiz vom 29. Juli an von frühmorgens bis spätabends Feuerwerk gezündet wird. Das ist eine Behauptung, die schlicht und einfach nicht stimmt.

Schönenberger: Das ist eine Bagatellisierung der Belastungen, die Menschen und Tiere erleben.

Im Initiativtext wird von «Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen» gesprochen. Auch könnten die Kantone «Anlässe von überregionaler Bedeutung» bewilligen. Wo liegen da die Grenzen?

Schönenberger: Eine Initiative soll nur ein Grundsatzentscheid sein und keine Details festsetzen. Es gibt bereits Gemeinden und andere Länder, an deren Verboten sich der Gesetzgeber orientieren kann. Und ich möchte klarstellen: Feuerwerke gehören zu unserer Gesellschaft. Darum sollen gewisse Anlässe weiter möglich sein. Für mich ist die Initiative sehr ausgeglichen. Sie sucht keinen Bruch, sondern findet einen urschweizerischen Kompromiss.

Bussmann: Nur weil Anlässe bewilligt werden können, heisst das noch lange nicht, dass es die Kantone dann tun. Wie können Sie also behaupten, das sei eine ausgeglichene Initiative, wenn fast alle Feuerwerke verboten werden?

Schönenberger: Es ist eine ausgeglichene Initiative, weil sie nur das einschränkt, was am meisten belastet – nämlich das laute Feuerwerk für den privaten Gebrauch.

Bussmann: Sie wollen nicht einschränken, Frau Schönenberger. Es ist ein komplettes Verbot!

Schönenberger: … von lautem Feuerwerk für Privatpersonen, richtig. Vulkane, Wunderkerzen, Tischfeuerwerk – das ist alles dennoch möglich. Und an Anlässen wären auch Raketen erlaubt.

Bussmann: Wahrscheinlich an maximal zwei Anlässen im Jahr.

Schönenberger: Das ist nicht korrekt, Herr Bussmann.

Was gilt denn aus Ihrer Sicht als Anlass von überregionaler Bedeutung?

Schönenberger: Ich bin natürlich nicht diejenige, die das entscheiden wird, sondern das Parlament. Das wird wieder ein demokratischer Prozess sein. Ich bin überzeugt, dass man beispielsweise ein Feuerwerk für den 1. August in einer Gemeinde auch immer noch durchführen kann. Ein Gemeindefest ist natürlich selten überregional, aber der 1. August ist es.

Bussmann: Da bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Und es steht auch ganz klar so im Initiativtext. Roman Huber, der Urheber dieser Vorlage, hat das bereits mehrmals gesagt. Wenn etwa die Gemeinde Niedergösgen am 1. August ein Feuerwerk machen möchte, hat das keine überregionale Bedeutung. Sie sind mit der Initiative zu weit gegangen und probieren es jetzt schönzureden.

Viele Gemeinden und Städte haben in den letzten Jahren sowieso auf ein 1.-August-Feuerwerk verzichtet.

Bussmann: Ja, dafür braucht es aber keinen Artikel in der Verfassung und kein nationales Gesetz.

Schönenberger: Lärm hält nicht an den Gemeindegrenzen. Es macht keinen Sinn, dies kommunal unterschiedlich zu handhaben. Das hat auch dazu geführt, dass der Vollzug sehr schwierig ist. Die Regeln werden nicht eingehalten. Die Initiative hilft. Sie bietet nationale Rechtssicherheit und beachtet gleichzeitig den Föderalismus. Die Kantone können entscheiden, was sie bewilligen und was nicht.

Bereits heute kommt die Polizei bei der Kontrolle von Feuerwerksverboten an ihre Grenzen. Macht die Initiative dies nur noch aufwendiger?

Schönenberger: Die Initiative hilft, weil sie beim Verkauf ansetzt. Wenn etwas nicht verfügbar ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Regeln gebrochen werden. Es wird nicht mehr so einfach sein, etwa an Halloween Feuerwerksraketen zu zünden.

Bussmann: Dann nehmen einfach illegale Feuerwerkimporte aus dem Ausland zu. Das fördert die Sicherheit ganz sicher nicht.

Schönenberger: Es gibt Kontrollen am Zoll, das wird auch zukünftig so sein. Ich denke nicht, dass wir eine grosse Welle befürchten müssen. Zumal ja das Abfeuern dann hierzulande noch stärker eingeschränkt wäre.

Gibt es denn keine Bestrebungen, die Feuerwerke leiser zu machen?

Bussmann: Da sind wir natürlich dran. Es gilt ja bereits eine Obergrenze von 115 Dezibel. Aber damit sich ein Raketenbouquet am Himmel entfalten kann, braucht es einen Knall respektive eine sogenannte Zerteilerladung. Es geht einfach nicht anders.

Und der Feinstaub?

Bussmann: Auch das ist in der Schweiz geregelt. Wir dürfen auch kein Schwermetall in den Feuerwerkskörpern verbauen. Zudem zeigen die Feinstaubmessungen klar, dass es nur zwei sehr kurze Peaks gibt: am 1. August und am 31. Dezember. Am Tag danach sinkt die Belastung wieder auf das normale Niveau. Das ist für den Menschen nicht gesundheitsschädigend.

Schönenberger: Es ist dennoch schwierig für Menschen mit Atemwegserkrankungen. 2 bis 3 Prozent unserer Feinstaubbelastung kommen von Feuerwerken. Auch sorgen sie jährlich für 1300 Tonnen Abfall und Hunderte Unfälle.

Bussmann: Wir müssten da klar unterscheiden, welcher Unfall mit einem legalen und welcher mit einem illegalen Feuerwerksartikel passiert ist. Wird etwa ein am Boden knallender Böller gezündet, der hierzulande sowieso verboten ist, ist das Gefahrenpotenzial viel grösser. Und die falsche Handhabung können Sie auch nicht verbieten.

Können Sie den wirtschaftlichen Schaden für Ihr Unternehmen beziffern, würde die Initiative angenommen?

Bussmann: Der wirtschaftliche Schaden für unsere Firma ist klar: Wir müssten schliessen und alle unsere Mitarbeiter entlassen. Die Schweizer Feuerwerksbranche verschwände, die Arbeitsplätze gingen verloren.

Aber es werden ja nur die lauten Feuerwerke verboten. Ihre Firma ist bekannt dafür, Vulkane herzustellen. Die wären ja immer noch erlaubt.

Bussmann: Klar, vorerst. Nur mit Vulkanen können wir aber nicht überleben. Dazu kommt: Wenn ein Laden einen Feuerwerkstand betreibt, hat er hohe Auflagen. Er muss Container stellen, er muss ein Zelt organisieren und Personal abstellen. Wenn er nur noch Vulkane und bengalische Hölzer verkaufen kann, lohnt sich das wirtschaftlich nicht mehr. Dann wird auch unsere Produktion zurückgehen.

Frau Schönenberger, setzen Sie da den gesamten Wirtschaftszweig inklusive Händler, Festwirte und Vereine aufs Spiel?

Schönenberger: Laut Bundesrat ist die Feuerwerksbranche gesamtwirtschaftlich betrachtet eher unbedeutend. Aber natürlich sind mir die Arbeitsplätze nicht egal. Und ich verstehe die Sorgen, die sich eröffnen. Gleichzeitig verändert sich das Marktumfeld bereits seit Jahren. Die ersten Verbote wurden bereits 2020 eingeführt, die Initiative 2023 eingereicht. Und wir hatten zahlreiche Sommer, die zu trocken waren, um Feuerwerk zu zünden. Ich würde von einem Unternehmer erwarten, dass er das antizipiert und sich darauf einstellt.

Bussmann: Ich bin sehr gespannt, wie wir das machen sollen, wenn drei Viertel des Sortiments verboten werden. Wir konnten immer auf Veränderungen reagieren, aber das kann keine Branche wegstecken. Ich bezweifle auch, ob Sie wirklich verstehen, dass damit Menschen ihre Jobs verlieren.

Schönenberger: Uns ist bewusst, dass es auch um Arbeitsplätze gehen könnte.

Bussmann: Nicht könnte – es geht um Arbeitsplätze! Meine Firma steht in einer speziellen Gewerbezone. Wir dürfen nur Feuerwerk herstellen oder eine Umzonung beantragen und auf etwas komplett anderes umsatteln. Beides geht nicht, das haben wir mit der Gemeinde abgeklärt.

Aber eben, die Branche ist bereits seit Jahren unter Druck, Herr Bussmann. Hätten Sie nicht längst reagieren müssen?

Bussmann: Die Nachfrage war in den letzten Jahren immer noch da.

Aber sie stagniert.

Bussmann: Für uns reicht das, um zu überleben. Gleichzeitig behauptet die Gegenseite, dass immer mehr und immer lauteres Feuerwerk gezündet würde. Das ist absurd.