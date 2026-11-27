Weit über 200 Volksinitiativen kamen in der Schweiz bisher an die Urne. Doch erst 26 haben die Hürde von Volks- und Ständemehr geschafft. Die nächste könnte am 29. November folgen. Blick zeigt, welche Begehren den Segen der Bevölkerung erhalten haben. Und was aus ihnen geworden ist.

Darum gehts In der Schweiz wurden bisher 26 Volksinitiativen von Volk und Ständen angenommen

Die Liste reicht von Proporzwahl über Masseneinwanderung bis zu 13. AHV-Rente

Die Feuerwerks-Initiative dürfte als Nummer 27 durchkommen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Volksinitiativen sind ein beliebtes Instrument, um Bundesrat und Parlament Beine zu machen. Wer es schafft, über 100'000 Unterschriften zu sammeln, weist damit oft auf Probleme oder Lücken im System hin. Weit über 300 Initiativen kamen bisher zustande, über 200 davon an die Urne. Vor Volk und Ständen aber reicht es selten für einen Abstimmungserfolg, die meisten Initiativen werden abgelehnt.

Doch immerhin 26 Volksbegehren fanden bisher die Gunst der Abstimmenden an der Urne. Am Sonntag könnte mit der Feuerwerks-Initiative eine weitere hinzukommen. Die Chancen dafür stehen gemäss der jüngsten GFS-Umfrage gut: 63 Prozent der Befragten wollen Ja stimmen, nur gut ein Drittel lehnt sie ab.

26 Initiativen bisher erfolgreich

Blick zeigt, welche Initiativen es bisher in die Bundesverfassung geschafft haben:

13. AHV-Rente: 58,2 Prozent der Stimmenden sagen am 3. März 2024 Ja – sowie 15 gegen 8 Stände. Erstmals bringen Gewerkschaften und Linke einen massiven Sozialausbau via Volksinitiative durch. Ab Dezember 2026 wird die 13. AHV-Rente ausbezahlt.

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Tabakwerbeverbot: Mit 56,6 Prozent Ja schafft die Volksinitiative für ein Tabakwerbeverbot im Februar 2022 den Abstimmungserfolg an der Urne. Die Initiative fordert ein lückenloses Verbot für Tabakwerbung, die Kinder und Jugendliche erreicht. Nach langem Ringen findet sich bei der Umsetzung ein Kompromiss. Zwar wird der Verfassungsauftrag nicht vollumfänglich erfüllt, doch der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist nun erheblich besser.

Pflege-Initiative: 61 Prozent Ja – am Abstimmungssonntag vom November 2021 gibt es ein deutliches Resultat für die Pflege-Initiative. Auch in allen Kantonen stösst sie auf Zustimmung. Erstmals kommt damit eine gewerkschaftliche Volksinitiative an der Urne durch. Sie fordert die Ausbildung von mehr Pflegepersonal und bessere Arbeitsbedingungen. Das Parlament streitet sich derzeit um die konkrete Umsetzung.

Verhüllungsverbot: Am Schluss wird es überraschend knapp. 51,2 Prozent des Stimmvolks sagen im März 2021 Ja zur Burka-Initiative, die ein weitgehendes Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit verlangt. Ausnahmen gibt es etwa aus medizinischen oder klimatischen Gründen, aber auch wegen des Brauchtums. Das Verhüllungsverbot gilt seit 2025. Verstösse können mit einer Ordnungsbusse geahndet werden.

Pädophilen-Berufsverbot: Am 18. Mai 2014 sagt eine deutliche Mehrheit von 63,5 Prozent Ja zur Pädo-Initiative. Wer wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt wird, soll nie mehr mit Minderjährigen arbeiten dürfen.

Masseneinwanderungs-Initiative: Es ist ein Grosserfolg für die SVP. Ihre Zuwanderungs-Initiative kommt am 9. Februar 2014 mit 50,3 Prozent Ja durch. Die Initiative verlangt zur Steuerung der Zuwanderung jährliche Höchstzahlen, Kontingente und Inländervorrang auf dem Arbeitsmarkt. Umgesetzt wird sie aber nur halbbatzig, mit einer kleinen Inländerbevorzugung bei der Stellensuche.

Abzocker-Initiative: Am 3. März 2013 sagen 68,0 Prozent Ja. Die Initiative will stärkere Aktionärsrechte und weniger Abzockerei in den Chefetagen. Die Umsetzung lässt allerdings noch einige Hintertürchen offen. Die Initiative ebnet dem Initianten Thomas Minder (65) schon zuvor den Weg in den Ständerat. Er vertritt den Kanton Schaffhausen von 2011 bis 2023 als Parteiloser.

Zweitwohnungs-Initiative: Am 11. März 2012 jubelt das Lager der Landschaftsschützerinnen und Umweltschützer. Das Stimmvolk nimmt die Zweitwohnungs-Initiative mit 50,6 Prozent Ja-Stimmen an. Maximal dürfen 20 Prozent aller Wohneinheiten einer Gemeinde als Zweitwohnungen genutzt werden. Doch das Parlament hat Ausnahme um Ausnahme ins Gesetz gepackt.

Ausschaffungs-Initiative: Da frohlockt die SVP. Am 28. November 2010 sagt das Stimmvolk mit 52,3 Prozent Ja. Ausländische Schwerverbrecher sollen automatisch ausgeschafft werden. Das Parlament hat den Deliktkatalog deutlich erweitert, dafür aber eine Härtefallregelung eingebaut, die dem Automatismus im Grunde widerspricht. Allerdings sagt das Stimmvolk 2016 Nein zur Durchsetzungs-Initiative, mit der die SVP ihre Forderung verschärfen will.

Minarett-Initiative: Das Egerkinger Komitee um den früheren SVP-Nationalrat Walter Wobmann (69, SO) ist nicht nur mit der Burka-Initiative erfolgreich, sondern zuvor schon mit der Minarett-Initiative, die am 29. November 2009 mit 57,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen wird. Die Forderung: «Der Bau von Minaretten ist verboten.» Der Verfassungstext gilt seit diesem Ja direkt.

Unverjährbarkeits-Initiative: Es ist die erste Initiative, die sich gegen Pädophile richtet und am 30. November 2008 mit 51,9 Prozent Ja durchkommt. Sexuelle und pornografische Straftaten «an Kindern vor der Pubertät» sollen unverjährbar sein. Das Parlament setzt dafür die Altersgrenze auf 12 Jahre. Für leichtere Delikte gelten gewisse Ausnahmen.

Gentechfreie Landwirtschaft: Am 27. November 2005 sagen 55,7 Prozent Ja zur Gentechfrei-Initiative. Das Begehren verlangt ein fünfjähriges Gentech-Moratorium für die Landwirtschaft. Dieses wird vom Parlament seither mehrmals verlängert und gilt aktuell bis Ende 2030.

Verwahrungs-Initiative: Mit 56,2 Prozent Ja findet am 8. Februar 2004 die Verwahrungs-Initiative viel Zuspruch. Nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter sollen lebenslang hinter Gitter. Eine Aufhebung der Verwahrung wäre kaum möglich. Trotz Definitionsschwierigkeiten wird die Initiative im Kern umgesetzt – aber mit milderen Bestimmungen für die Aufhebung der lebenslangen Verwahrung. Eine solche wird in der Praxis aber kaum ausgesprochen.

Uno-Beitritt: Am 3. März 2002 sagt das Volk mit 54,6 Prozent Ja zum Uno-Beitritt. Wenige Monate nach dem Volks-Ja wird die Schweiz als 190. Staat in die Uno aufgenommen.

Alpen-Initiative: Am 20. Februar 1994 tanzt der damalige Urner Landammann vor Freude. Das Stimmvolk sagt mit 51,9 Prozent Ja zur Alpen-Initiative. Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze gehört auf die Schiene, und es werden keine neuen Transitstrassen mehr gebaut, so das Ziel. 650'000 Lastwagenfahrten pro Jahr werden als Kompromiss festgelegt, doch das Ziel wird seither Jahr für Jahr verfehlt. 2025 überquerten rund 960'000 Lastwagen die Alpen. Trotz Annahme der Initiative sagt das Stimmvolk 2016 Ja zu einer zweiten Röhre am Gotthard.

0:26 «Zoge am Boge de Landamme tanzäd»: Hier tanzt Hansruedi Stadler nach dem Abstimmungserfolg 1994

1.-August-Initiative: Am 26. September 1993 nimmt das Stimmvolk mit 83,8 Prozent Ja-Stimmen den 1. August als schweizweit arbeitsfreien Bundesfeiertag an. Das ist er nun seit 1994.

AKW-Moratorium: Der Atomausstieg ist aktuell noch beschlossene Sache. Den Weg dazu ebnet das Stimmvolk am 23. September 1990 mit 54,5 Prozent Ja-Stimmen zum AKW-Moratorium. Die Initiative verbietet während zehn Jahren die Erteilung von «Rahmen-, Bau-, Inbetriebnahme- oder Betriebsbewilligungen» für neue AKW. 2027 entscheidet das Stimmvolk allerdings, ob das AKW-Neubauverbot aufgehoben wird.

Rothenthurm-Initiative: Am 6. Dezember 1987 kommt mit 57,8 Prozent Ja-Stimmen die erste Umweltschutz-Initiative durch. «Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung sind Schutzobjekte», verlangt die Initiative, und das steht heute auch im Gesetz. Die meisten Moore sind kantonalrechtlich geschützt, viele sind aber real bedroht (etwa von Austrocknung).

Preisüberwachungs-Initiative: Am 28. November 1982 findet die Preisüberwachungs-Initiative mit 56,1 Prozent beim Volk Gehör. Zur Verhinderung missbräuchlicher Preise soll der Bund die Preise für Waren und Leistungen marktmächtiger Unternehmungen und Organisationen überwachen und allenfalls auch Preise herabsetzen. Das macht der Preisüberwacher, wobei er in den Augen vieler weitreichendere Kompetenzen haben sollte.

Rückkehr zur direkten Demokratie: Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erhalten Bundesrat und Parlament gewisse Vollmachts- und Dringlichkeitsrechte. Nach dem Krieg bindet erst eine Initiative dieses Regime zurück und regelt das Dringlichkeitsrecht direktdemokratisch. Das Stimmvolk sagt am 11. September 1949 mit 50,7 Prozent aber nur knapp Ja zu dieser Initiative.

Kursaal-Initiative: Am 2. Dezember 1928 sagt das Stimmvolk mit 51,9 Prozent Ja zur Kursaal-Initiative. Nach einer erfolgreichen Initiative für ein Spielbankenverbot 1920 müssen die in Tourismusregionen betriebenen Kursäle 1925 ihre Türen schliessen. Die Kursaal-Initiative hebt dieses Verbot wieder auf.

Staatsvertrags-Referendum: Mit 71,4 Prozent Ja-Stimmen heisst das Volk am 30. Januar 1921 eine Initiative gut, die unbefristete oder längerfristige Staatsverträge mit dem Ausland dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Regelung gilt im Prinzip noch heute.

Spielbankenverbot: Am 21. März 1920 kommt mit einem Ja-Anteil von 55,3 Prozent eine Initiative durch, die ein totales Spielbankenverbot auch in Kursälen verlangt. Per 21. März 1925 müssen diese ihre Türen schliessen. Später wird der Entscheid vom Volk wieder umgestossen.

Proporz-Initiative: Am 13. Oktober 1918 kommt mit 66,8 Prozent Ja-Stimmen im dritten Anlauf die Proporz-Initiative durch. Schon im Jahr darauf wird der Nationalrat neu im Proporz gewählt – bis heute.

Absinthverbot: Am 5. Juli 1908 beschliesst das Stimmvolk mit 63,5 Prozent Ja ein Verbot der «grünen Fee». Dieses hat während Jahrzehnten Bestand – bis es mit der neuen Bundesverfassung von 1999 vom Volk wieder gestrichen wird.

Schächtverbot: Die erste Volksinitiative überhaupt verlangt das «Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung». Das Stimmvolk stimmt am 20. August 1893 mit 60,1 Prozent Ja zu. Die Regelung gilt via Tierschutzgesetz heute noch.