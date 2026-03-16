Welche konkreten Massnahmen würden denn umgesetzt?

Was tut der Bundesrat gegen die von der SVP kolportierten Probleme? «Wir investieren Milliarden in die öffentliche Infrastruktur. Damit schaffen wir Platz», sagt Jans. Zudem habe der Bundesrat etwa bereits beschlossen mehr in die Wohnbaugenossenschaften zu investieren und die Lex Koller zu verschärfen. Auch die Kantone würden mit konkreten Lösungen gegen die Symptome anzukämpfen. Ebenfalls hätten die Sozialpartner Massnahmen – sie aufzulisten, verzichte er aber aktuell darauf.

Moser, Regazzi und Maillard fügen hinzu: Man versuche in den Sozialpartnerschaften etwa den technologischen Fortschritt vorwärtszutreiben, um die Produktivität zu steigern, die Sozialwerke zu entlasten oder in Weiterbildung und soziale Integration zu investieren.