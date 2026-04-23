Pascal Schmitz, SRF-Moderator und Enthüller des Fischer-Covid-Skandals, gerät wegen alter Facebook-Posts unter Druck. SRF distanziert sich, Schmitz bleibt vorerst hinter der Kamera.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SRF-Journalist Pascal Schmitz nach alten Facebook-Posts mit Kritik konfrontiert

Schmitz legte Amt als Stadionsprecher der Lakers nieder, SRF distanziert sich

14 Jahre Stadionsprecher, kritisierte Posts wurden vor SRF-Zeit verfasst und sind inzwischen gelöscht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Die Schlagzeilen um Ex-Nati-Coach Patrick Fischer (50) und SRF-Journalist Pascal Schmitz brechen nicht ab. Schmitz brachte mit seiner Recherche um das gefälschte Covid-Zertifikat Fischer zu Fall. Die «Weltwoche» machte deraufhin 15 Jahre alte Facebookposts des Enthüllers des Fischer-Skandals mit beleidigenden und rassistischen Inhalten publik. Schmitz legte daraufhin sein Amt als Stadionsprecher der Rapperswil-Jona Lakers nieder, das er 14 Jahre innehatte. SRF distanzierte sich von den Äusserungen. Und teilt auf Anfrage von Blick mit: Schmitz ist vorerst nicht vor der Kamera zu sehen.

Wann Pascal Schmitz wieder «Schweiz aktuell» moderieren wird, sei «noch offen», sagt SRF-Pressesprecher Roger Muntwyler zu Blick. «SRF steht mit Pascal Schmitz in engem Kontakt und analysiert den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe. Über weitere Details gibt SRF aus personalrechtlichen Gründen keine Auskunft.»

SRF nimmt Schmitz in Schutz

Pascal Schmitz entschuldige sich «in aller Form für diese Äusserungen», so Muntwyler weiter. Die vom SRF-Journalisten publizierten Kommentare «entsprechen nicht den Ansichten und auch nicht den publizistischen Leitlinien von SRF. SRF distanziert sich klar von diesen Äusserungen.»

Gleichzeitig hält Muntwyler auch fest, dass sich der «Schweiz Aktuell»-Moderator in der Zeit bei SRF nicht zuschulden kommen lassen hat. «Fest steht: Er hat diese Posts vor über 15 Jahren und vor seiner Zeit bei SRF auf seinem persönlichen Facebook-Profil verfasst und nun aus eigenem Antrieb gelöscht. Seit Pascal Schmitz bei SRF ist, hat er keine Facebook-Posts mehr veröffentlicht.»

«Keine Off-the-record-Vereinbarung»

Beim Dreh über den Naticoach hatte Patrick Fischer Schmitz bei einem Mittagessen von seinem gefälschten Covid-Zertifikat erzählt. Daraufhin startete SRF eine Recherche, der Eishockey-Trainer kam dem Sender mit einem Statement aber zuvor. Fischer wurde daraufhin aus dem Amt als Nati-Trainer entlassen.

Es entbrannten Diskussionen darüber, ob Schmitz die Inhalte des Gesprächs beim Mittagessen zu Recherchezwecken hätte verwenden dürfen. «Wir haben keine Off-the-record-Vereinbarung verletzt. Eine solche Vereinbarung muss explizit vor der Aussage von beiden Parteien abgeschlossen werden. In diesem Fall ist das nicht geschehen», sagte Schmitz letzte Woche zu Blick.

Was mit den von SRF gemachten Aufnahmen von Fischer passiert, ist derzeit noch offen. «Das Material wird vorerst bei uns aufbewahrt. Eine spätere Wiederverwendung ist grundsätzlich möglich, derzeit ist jedoch nichts geplant», heisst es aus dem Leutschenbach.