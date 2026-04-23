Alte Facebook-Posts von SRF-Journalist Pascal Schmitz mit rassistischen Äusserungen sind aufgetaucht. Wir wollen von dir wissen: Ist es gerechtfertigt, solche alte Aussagen heute noch aufzugreifen und zu bewerten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal Schmitz gerät wegen 15 Jahre alter Facebook-Posts in die Kritik

Lakers und SRF distanzieren sich von Schmitz' rassistischen Äusserungen

Die Kommentare stammen unter anderem von der Fussball-WM 2010 in Südafrika War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neue Vorwürfe gegen SRF-Journalist und Lakers-Stadionspeakter Pascal Schmitz: Ein am Mittwoch veröffentlichter Artikel in der «Weltwoche» bringt zusätzlich zu seinem Rücktritt bei den Lakers alte Facebook-Kommentare ans Licht. Die rund 15 Jahre alten Beiträge enthalten rassistische Äusserungen und stammen unter anderem aus der Zeit der Fussball-WM 2010 in Südafrika sowie von Spielen der Eishockey-Nati. Die Lakers verurteilen die Kommentare «aufs Schärfste», auch SRF distanziert sich klar von den inzwischen gelöschten Beiträgen.

Der Fall wirft eine grundsätzliche Debatte auf, ob Social-Media-Posts von vor über einem Jahrzehnt heute noch Konsequenzen nach sich ziehen sollen. Teile deine Einschätzung mit uns: Sind solche Konsequenzen gerechtfertigt? Wurdest du selbst schon einmal mit früheren Aussagen oder Social-Media-Posts konfrontiert? Teile deine Gedanken gleich unten via Formular mit uns!

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