Rolf Knie boykottiert zukünftig die Heimspiele der Lakers

Der Fischer-Skandal bewegt auch die Kunstszene. Zumindest Maler und Schauspieler Rolf Knie hat eine klare Meinung zur Berichterstattung des SRF und zum Journalisten Pascal Schmitz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rolf Knie boykottiert Lakers-Heimspiele wegen Stadionsprecher Pascal Schmitz

Grund: Schmitz enthüllte Nati-Trainers gefälschtes Covid-Zertifikat im SRF

Lakers stehen hinter Schmitz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Rolf Knie (76) ist sauer. Der Künstler, der früher beim bekannten Zirkus Knie als Artist und Clown auftrat, ist bekennender Eishockey-Fan. Die Heimspiele der Rapperswil-Jona Lakers wird der in der Nähe wohnhafte Künstler aber boykottieren – zumindest so lange, wie SRF-Journalist Pascal Schmitz dort Stadionsprecher ist.

Das berichtet das lokale Newsportal linth24.ch. Demnach soll Knie am Samstagmorgen eine SMS an Freunde und Medienschaffende verschickt haben, worin steht: «Solange der hinterhältige Typ bei den SCRJ-Lakers Stadionsprecher ist, geh ich an kein Spiel mehr in diesem Stadion.» Schmitz hat den Skandal um Ex-Nati-Coach Patrick Fischer ins Rollen gebracht.

«Mieser Verrat»

Rolf Knie: «Ich nerve mich unglaublich. Wie hinterhältig muss man sein, um sowas zu machen. Was Schmitz getan hat, ist auch ein grosser Imageschaden für den Journalismus. Man kann mit keinem Journalisten mehr ein vertrauliches Gespräch führen. Man muss immer Angst haben, verraten zu werden», schreibt der ehemalige Clown und Künstler in seiner SMS.

Man darf aber davon ausgehen, dass Schmitz Stadionsprecher der Lakers bleibt. Auf Blick-Anfrage teilt der Klub mit: «Pascal Schmitz hat im Rahmen seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Redaktor bei SRF gehandelt. In unserer Wahrnehmung hat er im konkreten Fall seinen Job sauber gemacht und dabei die journalistische Sorgfaltspflicht eingehalten.»

Einfluss auf seine Tätigkeit bei den Lakers hat die Enthüllung rund um Fischer keine. «Pascal Schmitz ist seit vielen Jahren mit grosser Leidenschaft Stadionspeaker der SCRJ Lakers. Dieses nebenamtliche Mandat hat mit seinem Hauptberuf bei SRF nichts zu tun», so die Begründung.