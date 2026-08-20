Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «ZDF-Fernsehgarten» feiert am 23. August eine überraschende Weihnachtsparty

Moderatorin Kiewel kündigt Kunstschnee, Tanz und «Last Christmas» an

Mit dabei: Ross Antony, Paul Reeves und Märchenbuch-Auftritt von Hugo Egon Balder

Michel Imhof Teamlead People

Früher die Glocken nie klingen! Fernsehzuschauer dürften sich am Sonntagmittag verwundert die Augen reiben, wenn sie durchs TV-Programm zappen und beim ZDF landen. Dort steigt mit dem «ZDF-Fernsehgarten» die wohl früheste Weihnachtsshow des Jahres! «Nächste Woche machen wir eine grosse Weihnachtsparty. Nicht lachen, es ist so! 23. August, die X-Mas-Party. Warum? Keine Ahnung. Weil wir es können», kündigte Moderatorin Andrea Kiewel (61) bei der letzten Sendung an.

Viel verraten hat sie über die Show noch nicht. Nur so viel: Beim Opening wird Hugo Egon Balder (76) mit einem Märchenbuch in einem weihnachtlichen Wohnzimmer sitzen. Dazu ertönt der Wham!-Hit «Last Christmas». Und: «Es gibt Kunstschnee, und ich werde tanzen», so Kiewel.

Weihnachtsfan Ross Antony mit am Start

Mit dabei sind auch Schlagerstar Ross Antony (52) und sein Mann Paul Reeves (52). «Wir singen eines unserer liebsten Weihnachtslieder», verrät Antony auf Anfrage von Blick. Dass der «ZDF-Fernsehgarten» im August Weihnachten feiert, findet er toll. «Ich liebe es! Bei mir fängt Weihnachten sowieso immer superfrüh an. Viele kriegen ja die Krise, wenn im August schon der erste Spekulatius im Supermarkt steht. Ich dagegen freue mich total darüber. Von mir aus könnte die Weihnachtszeit gar nicht früh genug anfangen», sagt er. Bei ihm zu Hause geht es im Oktober richtig los.

«Weihnachten ist für mich wirklich die fünfte Jahreszeit. Andere lieben Karneval, ich liebe Weihnachten», schwärmt er. «Da kommt einfach so vieles zusammen, was mir Freude macht. Zeit mit der Familie, backen, das Haus dekorieren und Geschenke für die Menschen besorgen, die ich liebe.» Mit seinem Mann geht er zudem auf die eigene «Unser lustiges Weihnachten»-Tour und steht Mitte November zum fünften Mal im Europa-Park in Rust (D) mit der Show «Crazy Christmas» auf der Bühne. «Schöner geht es für mich eigentlich nicht.»

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Beim «ZDF-Fernsehgarten» freut man sich auf die erste Weihnachtsausgabe überhaupt. «Der ‹ZDF-Fernsehgarten› steht für gute Laune, Überraschungen und besondere Mottoshows. Weihnachten ist eines der beliebtesten Feste überhaupt. Warum also bis Dezember warten?», meint Redaktionsleiterin Janis Wantoch von Rekowski. Angst vor genervten Zuschauern hat sie nicht. «Unser Publikum weiss, dass der ‹Fernsehgarten› gerne mit ungewöhnlichen Ideen spielt», betont von Rekowski. «Das Weihnachtsmotto ist bewusst mit viel Humor angelegt. Wer sich auf das Konzept einlässt, bekommt vor allem gute Unterhaltung. Und wie bei Spekulatius im Supermarkt gilt: Man muss nicht zugreifen, darf sich aber gerne darüber freuen.»

1:03 «Soll ich mich ausziehen?»: Andrea Kiewel will etwas «Versautes» machen