Der «ZDF-Fernsehgarten» ist für manche Zuschauer seit vielen Jahren eine Konstante im Leben: Woche für Woche geben sich im Sommer bei der Live-Show Stars und Sternchen die Klinke in die Hand. Doch für August plant der Sender eine grosse Änderung am Kultformat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel kündigt Spezialfolge des «ZDF-Fernsehgartens» am 9. August an

Zum ersten Mal wird eine voraufgezeichnete Quizshow gesendet

Drei Stars treten gegen Kiewel an, der Gewinner erhält 10 Minuten Sendezeit

Sophie Ofer Redaktorin People

Den «ZDF-Fernsehgarten» auf dem Mainzer Lerchenberg moderiert sie – mit einer kurzen Unterbrechung – seit 26 Jahren. Ihrem Sendungskonzept bleibt sie seit jeher treu. Doch jetzt kündigt Andrea Kiewel (61) eine Spezialausgabe des ZDF-Klassikers an, die es so noch nie gegeben hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In zwei Wochen, am 9. August, soll aus der Musikshow nämlich kurzerhand eine Quizshow werden. Ungewöhnlich: Statt des üblichen Live-Programms wird diese Sendung voraufgezeichnet. In der gestrigen Folge verriet Kiewel, warum Sänger Giovanni Zarrella (48) der Grund dafür ist.

«Zwei sind einer zu viel»

Seit Mai läuft in diesem Jahr die 40. «Fernsehgarten»-Staffel im ZDF, die sich bisher im gewohnten Gewand zeigte: Live aus Mainz (D) überträgt der Sender das beliebte Format, in dem Moderatorin Andrea Kiewel Stars und Sternchen aus der Musik- und Schlagerwelt bei sich begrüsst.

Im August müssen Zuschauer jedoch auf eine reguläre Folge des «Fernsehgartens» verzichten. Die Ankündigung stiftet Verwirrung bei vielen Fans, die zunächst dachten, dass es am 9. August überhaupt keine Sendung geben würde. Andrea Kiewel sorgt in der «Fernsehgarten»-Folge vom Sonntag nun für Klarheit.

Mitten in der Sendung kommt Kiewel auf die geplanten Änderungen zu sprechen: «Weil immer wieder geschrieben wird, ‹Fernsehgarten› fällt aus: Stimmt nicht ganz so!» Dann erklärt sie, was «ZDF Fernsehgarten»-Fans in zwei Wochen tatsächlich erwartet.

«Am 9. August senden wir nicht live», kündigt Kiewel an. «Aber nicht, weil wir nicht wollen, sondern: Am Abend zuvor zeichnet mein lieber, lieber Freund Giovanni Zarrella hier im ‹Fernsehgarten› seine Open Air Show auf», so Kiewel. «Klar könnten wir sonntags senden, aber an den Tagen zuvor probt Giovanni natürlich hier.» Zwei so grosse TV-Produktionen auf dem Gelände an einem Wochenende seien schlicht nicht machbar. «Zwei sind einer zu viel.»

Kiewel moderiert die Folge nicht

Es musste also eine pragmatische Lösung her. «Da haben wir gesagt: Okay. Weswegen wir etwas machen, was wir bislang so noch nie gemacht haben.» Statt der üblichen Live-Ausgabe sollen die Zuschauer erstmals eine voraufgezeichnete Folge zu sehen bekommen. Ausserdem überrascht der «Fernsehgarten» mit einem veränderten Showformat: «Wir machen eine Quizshow», verrät Kiewel.

Die Spezialfolge soll den Titel tragen: «40 Jahre ‹Fernsehgarten› – Das Quiz». Darin treten drei deutsche Stars im Quiz gegen Kiewel an: Vincent Gross (29), Janine Kunze (52) und Lutz van der Horst (50). Moderiert wird die zweistündige Sonderausgabe von «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (62). Zu gewinnen gebe es zehn Minuten Sendezeit zur freien Verfügung in der letzten Show am 27. September. «Ich streng mich an wie Sau. Ich will gewinnen.»

Show ohne Publikum

Höchstwahrscheinlich steht jedoch bereits fest, wer als Sieger aus der Quizshow hervorgeht. Wie das Portal DWDL berichtet, soll die Spezialfolge schon Anfang Mai aufgezeichnet worden sein. Dafür sei nicht das gewohnte «Fernsehgarten»-Gelände genutzt worden, sondern ein kleineres Gartenstudio, das sich ebenfalls auf dem Gelände befindet. Wie eine ZDF-Sprecherin erklärt haben soll, fand die Aufzeichnung ohne Publikum statt.

Mit seiner «Giovanni Zarrella Show – Die grosse Sommerparty 2026» kehrt der italienische Musiker am zweiten Augustwochenende auf den Lerchenberg in Mainz zurück. Ausgestrahlt wird die Musikshow am 29. August. Zu den angekündigten Gästen gehören unter anderem Kerstin Ott, Semino Rossi und Vanessa Mai.