Was als lockerer Beitrag über Pokémonkarten begann, endet in einer heftigen Rassismusdebatte. Nach einem Versprecher und einem «Ching Chang Chong»-Spruch von Moderatorin Andrea Kiewel im ZDF-«Fernsehgarten» hagelt es im Netz Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ZDF-Moderatorin sorgt mit rassistischem Spruch im «Fernsehgarten» für Empörung

Video mit dem Vorfall erreicht in 16 Stunden über 600'000 Aufrufe

ZDF äussert sich bisher nicht zu den Vorwürfen gegen Moderatorin Andrea Kiewel

Fynn Müller People-Redaktor

Der Vorwurf wiegt schwer. Ausgerechnet bei einem harmlos wirkenden Beitrag über Pokémonkarten im ZDF-«Fernsehgarten» entfacht sich eine Debatte über Alltagsrassismus.

Passiert ist die Szene am Sonntag im «Fernsehgarten». Moderatorin Andrea «Kiwi» Kiewel (61) bezeichnet eine japanische Pokémonkarte zunächst als chinesisch – und legt anschliessend mit einem «Ching Chang Chong»-Spruch nach. In den sozialen Medien hagelt es Kritik.

0:22 Zuschauer werfen Rassismus vor: Dieser Kiwi-Spruch sorgt im Netz für Empörung

Über 600'000 Aufrufe über Nacht

Besonders deutlich wird der deutsche Content-Creator Mr.fujicard, der mit Videos über Pokémonkarten Hunderttausende Fans erreicht. Er veröffentlicht den Ausschnitt auf seinen Kanälen und spart nicht mit Kritik. Das Video wird in 16 Stunden über 600'000-mal aufgerufen.

Schon in seiner Caption schreibt er: «Fernsehen 2026 ... Ich bin immer noch fassungslos von dieser Aussage. Wie kann man heutzutage noch so was sagen und sich selbst dafür feiern? Je öfter ich diesen Clip gesehen habe, umso wütender macht es mich. Allein diese Betonung dabei.»

In seinem Video findet der Creator klare Worte: «Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, besser gesagt im ZDF-‹Fernsehgarten›, gab es heute einen Beitrag über Pokémon. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Hab da eingeschaltet und was die Moderatorin dort gesagt hat, zeigt mal wieder, wie tief der Alltagsrassismus in den Medien sitzt.»

Für ihn geht der Vorfall weit über einen Versprecher hinaus. «Dort wird eine japanische Pikachu-Karte gezeigt. Die Moderatorin sagt dazu ‹chinesisch›, ich mein, ist ja eh alles das Gleiche. Und sagt dahinter noch ‹Ching Chang Chong›. Ich meine wirklich, in welchem Jahr leben wir, dass das ihre erste Reaktion ist.»

«Sie findet es total witzig»

Ihn mache die Szene bei jedem Ansehen wütender. «Es hat auf jeden Fall den Anschein gemacht, als fände sie es total witzig. Und ich kann wirklich dazu nur sagen, es ist kein harmloser Witz. Es ist die Reproduktion von rassistischen Stereotypen, die viele asiatische Menschen wirklich tagtäglich erleben. Und so was dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sagen, ist ein absolutes No-Go.»

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In den sozialen Netzwerken schliessen sich zahlreiche Nutzer der Kritik an. «Japanisch mit Chinesisch zu verwechseln und dann noch einen Witz zu machen, ist für viele vielleicht nur ein Gag. Für mich ist es stereotypischer Alltagsrassismus», heisst es im Kommentar mit den meisten Likes.

Blick hat eine Anfrage beim ZDF platziert. Die Antwort vom Sender steht noch aus.