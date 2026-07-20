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Elton wird im Fernsehgarten ausgebuht
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Weil er falschen Tipp macht?Elton wird im Fernsehgarten ausgebuht

«Sehe keinen Mehrwert in der Sendung»
Ballermann-Star schiesst gegen ZDF-«Fernsehgarten»

Ballermann-Star Tim Toupet (54) verzichtet 2026 auf den ZDF-«Fernsehgarten». Der Aufwand lohne sich nicht, so der Sänger. Er kritisiert die geringe Aufwandsentschädigung und bezeichnet die Show als «Hobby».
Publiziert: vor 7 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Tim Toupet bei der Mallorca-Party im «ZDF Fernsehgarten» 2023.
Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ballermann-Star Tim Toupet (54) kritisiert den «ZDF Fernsehgarten» öffentlich.
  • Er lehnt Auftritt ab: Aufwand stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag.
  • Nur 750 Euro Gage für Partyschlager-Acts, sagt Sänger Ikke Hüftgold.
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Saskia SchärRedaktorin People

Seit zwei Jahrzehnten tritt Ballermann-Star Tim Toupet (54) regelmässig im «ZDF Fernsehgarten» auf. Nicht aber so dieses Jahr. Dafür gebe es mehrere Gründe und er habe sich ganz bewusst gegen einen Auftritt in der Sonntagsshow entschieden, so der «So ein schöner Tag»-Interpret gegenüber t-online.de. «Ich sehe keinen Mehrwert in dieser Sendung.» Konkret: «Der Aufwand steht zum Ertrag in keinem Verhältnis.»

Demnach müsse man für die Proben bereits am Samstag anreisen, stehe dann am Sonntag wenige Minuten auf der Bühne und müsse dann ja wieder zurückreisen. Daher sei für ihn der ZDF-«Fernsehgarten» als «Hobby zu sehen». Dass sich ein Auftritt auf dem ZDF-Gelände in Mainz finanziell nicht lohnt, erklärte im vergangenen Jahr bereits Ikke Hüftgold (49) gegenüber t-online. Gemäss dem Deutschen erhalte «ein Partyschlager-Act eine Aufwandsentschädigung von 750 Euro».

Fussballaussage sorgt für Buhrufe

Bei der diesjährigen «ZDF Fernsehgarten – Malle Party» am vergangenen Sonntag standen statt Hüftgold oder Toupet Mickie Krause (55), Mia Julia (39), Lorenz Büffel (46) oder auch Julian Sommer (27) auf der Bühne. Für Aufregung hat derweil Andrea Kiewels Neo-Co-Moderator Elton (55) gesorgt. Grund dafür war sein Tipp im grossen WM-Spiel zwischen Argentinien und Spanien. «Ich glaube tatsächlich, dass Argentinien gewinnt.»

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Zur Erinnerung – der «ZDF Fernsehgarten» feiert zu diesem Zeitpunkt die grosse Mallorca-Party, entsprechend viele Spanienfans befinden sich unter den Zuschauenden. Diese quittieren Eltons Aussage mit Buhrufen. Der meint dazu gespielt trotzig: «Ist mir doch egal.».Auch Andrea Kiewel äussert sich im späteren Verlauf der Sendung als Argentinien-Fan und meint: «Jetzt könnt ihr alle buhen.» Gegen Mitternacht war dann allerdings klar, dass das Moderationsgespann mit ihrem Tipp danebenlag, Spanien kürte sich zum Weltmeister.


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