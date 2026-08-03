Andrea Kiewel verblüfft das Publikum im «ZDF-Fernsehgarten» am Sonntag mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Nackt-Wetten. Ob sie sie auch einlösen wird?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel überrascht im «ZDF-Fernsehgarten» mit frechen Nackt-Wetten am Sonntag

Sie verspricht Nacktbaden, falls Gäste einen Parcours unter 2:06 schaffen

Die Wette scheitert, Kiewel geht bekleidet ins Wasser zum Show-Abschluss

Saskia Schär Redaktorin People

Am Sonntag fand der «ZDF-Fernsehgarten» unter dem Motto «Rock im Garten» statt. Von Sex, Drugs & Rock'n'Roll ist zwar wenig zu spüren, etwas Freizügigkeit darf dennoch nicht fehlen – im Zentrum steht Moderatorin Andrea Kiewel (61).

Ihr Vorhaben steht im Zusammenhang mit der «Fernsehgarten»-Folge der kommenden Woche. Diese wird zum ersten Mal voraufgezeichnet, da am Samstag Giovanni Zarrella (48) mit seiner Musikshow auf dem Lerchenberg auftreten wird – und zwei Grossproduktionen an einem Wochenende im Open-Air-Studio des ZDF einfach nicht machbar sind.

Daher wird sich «Kiwi», wie die Moderatorin von ihren Fans auch genannt wird, in einer Quizshow mit einer Handvoll weiterer Promis messen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt dabei als Gewinn – ganz nach dem Vorbild von «Joko & Klaas gegen ProSieben» – eine frei zu gestaltende Sendezeit von zehn Minuten. «Wenn ich gewinnen sollte – soll ich mich nackig ausziehen?», fragt Kiewel einen Zuschauer neben ihr, der mit «Immer!» bejaht. Doch daraus wird nichts, wie sie sogleich klarstellt: «Auf gar keinen Fall, ich hab Kinder! Die schämen sich jetzt schon.»

«Spring ich am Ende der Show mit euch nackt in den Pool»

Jugendfrei wäre eine Polonaise oder auch eine Schaumparty, was ihr jedoch beides zu langweilig ist. «Ich will was Versautes, ich will was Gemeines, ich will was, bei dem alle hinterher sagen ‹Ich war dabei.›» Doch bevor es dazu kommt, müsste sie das Quiz erst einmal gewinnen.

So ganz will Kiewel das Thema Nacktheit dann doch noch nicht abschliessen – und greift es zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Ihre Gäste Evil Jared (54) und Schlagzeuger Krogi treten im Hindernislauf gegen einen Athleten an, und auch hier hat «Kiwi» eine Nackt-Wette-Idee: «Wenn ihr den Parcours schafft, und zwar wirklich mit jeder Station, schneller als 2:06, spring ich am Ende der Show mit euch nackt in den Pool.» Nicht wirklich überraschend trumpfte der Athlet auf, weshalb sich das mit dem Nacktbaden ebenfalls erledigt hatte. Ins kühle Nass geht es für die Moderatorin zum Abschluss der Sendung dann doch noch – allerdings bekleidet.