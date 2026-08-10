Andrea Kiewel muss im «ZDF Fernsehgarten – 40 Jahre Quiz» einstige Gäste erraten. Bei einem tut sie sich dabei besonders schwer: Designer Harald Glööckler. Auf einem 30 Jahre alten Foto erkennt sie ihn nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «ZDF Fernsehgarten» wegen Terminkollision voraufgezeichnet statt live ausgestrahlt

Kiewel erkennt Designer Harald Glööckler nicht in altem Fernsehclip

Glööckler zeigt sich ohne Bart, Lippenfüllung und Bling-Bling wie 1990

Saskia Schär Redaktorin People

Die Zuschauenden mussten dieses Wochenende auf die reguläre Liveausgabe des «ZDF-Fernsehgartens» verzichten. Wegen einer Terminkollision wurde die Show bereits voraufgezeichnet und kam in einem etwas anderen Gewand daher als sonst. Andrea Kiewel (61), die normalerweise durch die Sendung führt, stellt sich in einem Quiz zu 40 Jahren «Fernsehgarten»-Geschichte den Fragen von Joachim Llambi (62) und hofft dabei, besser als ihre prominenten Gegner Vincent Gross (29), Lutz van der Horst (50) und Janine Kunze (52) abzuschneiden.

In Runde zwei werden den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten Ausschnitte alter «Fernsehgarten»-Sendungen vorgespielt. Die Aufgabe: die darin gezeigten prominenten Gäste aufzuschreiben. Wer am meisten von ihnen erkennt, erhält die Punkte. Während Kiewel keinerlei Mühe hat, die jüngeren Versionen von Barbara Schöneberger (52), Günther Jauch (70), Sonja Zietlow (58), Pamela Anderson (59) oder Dieter Hallervorden (90) zu erkennen, sieht dies bei einem Mann auf einmal anders aus.

Auf die Frage von Llambi, um welchen Mann es sich im beige-braun-gemusterten Jackett handle, meint Kiewel nur «Ich habe keine Ahnung». Llambi löst auf und erklärt, dass der Mann mit den dunklen Haaren niemand geringerer als Designer Harald Glööckler (61) ist. «Nein! Im Leben nicht», entfährt es Kiewel. Llambi meint süffisant: «So gut sah der mal aus.»

Heutige Markenzeichen fehlen

Tatsächlich ist der Glööckler aus den 1990er-Jahren ganz ein anderer als der, den man heute kennt: keine Spur von aufgespritzten Lippen, kein akkurat geschnittener Bart und kein Bling-Bling.

Das Quiz hat Andrea Kiewel dennoch gewonnen. Somit hat die Moderatorin in der letzten «Fernsehgarten»-Ausgabe in diesem Jahr am 27. September zehn Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.