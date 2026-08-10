DE
FR
Abonnieren
Diesen Promi erkennt niemand
1:17
ZDF-Fernsehgarten-Jubiläum:Diesen Promi erkennt niemand

«Im Leben nicht!»
Altes Glööckler-Bild schockiert Andrea Kiewel

Andrea Kiewel muss im «ZDF Fernsehgarten – 40 Jahre Quiz» einstige Gäste erraten. Bei einem tut sie sich dabei besonders schwer: Designer Harald Glööckler. Auf einem 30 Jahre alten Foto erkennt sie ihn nicht.
Publiziert: 10.08.2026 um 10:18 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 10:33 Uhr
Kommentieren
1/7
Die reguläre Livesendung des «ZDF-Fernsehgartens» hat das vergangene Wochenende pausiert.
Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • «ZDF Fernsehgarten» wegen Terminkollision voraufgezeichnet statt live ausgestrahlt
  • Kiewel erkennt Designer Harald Glööckler nicht in altem Fernsehclip
  • Glööckler zeigt sich ohne Bart, Lippenfüllung und Bling-Bling wie 1990
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Die Zuschauenden mussten dieses Wochenende auf die reguläre Liveausgabe des «ZDF-Fernsehgartens» verzichten. Wegen einer Terminkollision wurde die Show bereits voraufgezeichnet und kam in einem etwas anderen Gewand daher als sonst. Andrea Kiewel (61), die normalerweise durch die Sendung führt, stellt sich in einem Quiz zu 40 Jahren «Fernsehgarten»-Geschichte den Fragen von Joachim Llambi (62) und hofft dabei, besser als ihre prominenten Gegner Vincent Gross (29), Lutz van der Horst (50) und Janine Kunze (52) abzuschneiden.

In Runde zwei werden den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten Ausschnitte alter «Fernsehgarten»-Sendungen vorgespielt. Die Aufgabe: die darin gezeigten prominenten Gäste aufzuschreiben. Wer am meisten von ihnen erkennt, erhält die Punkte. Während Kiewel keinerlei Mühe hat, die jüngeren Versionen von Barbara Schöneberger (52), Günther Jauch (70), Sonja Zietlow (58), Pamela Anderson (59) oder Dieter Hallervorden (90) zu erkennen, sieht dies bei einem Mann auf einmal anders aus. 

Mehr zum «ZDF-Fernsehgarten»
Ballermann-Star schiesst gegen ZDF-«Fernsehgarten»
«Sehe keinen Mehrwert»
Ballermann-Star feuert gegen ZDF-«Fernsehgarten»
Darum wird der «Fernsehgarten» erstmals nicht live ausgestrahlt
«So noch nie gemacht»
Wegen Giovanni Zarrella sendet «Fernsehgarten» nicht live
Alkoholverbot für ZDF-«Fernsehgarten»-Besucher
Mit Video
Nachdem es ausartete
Alkohol-Verbot im ZDF-«Fernsehgarten»
«Soll ich mich ausziehen?»
Mit Video
«Soll ich mich ausziehen?»
Andrea Kiewel überrascht Fans mit Nackt-Wette

Auf die Frage von Llambi, um welchen Mann es sich im beige-braun-gemusterten Jackett handle, meint Kiewel nur «Ich habe keine Ahnung». Llambi löst auf und erklärt, dass der Mann mit den dunklen Haaren niemand geringerer als Designer Harald Glööckler (61) ist. «Nein! Im Leben nicht», entfährt es Kiewel. Llambi meint süffisant: «So gut sah der mal aus.»

Heutige Markenzeichen fehlen

Tatsächlich ist der Glööckler aus den 1990er-Jahren ganz ein anderer als der, den man heute kennt: keine Spur von aufgespritzten Lippen, kein akkurat geschnittener Bart und kein Bling-Bling.

Das Quiz hat Andrea Kiewel dennoch gewonnen. Somit hat die Moderatorin in der letzten «Fernsehgarten»-Ausgabe in diesem Jahr am 27. September zehn Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen