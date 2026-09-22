«Hartz und herzlich»-Teilnehmer Pascal hat sein Bürgergeld verloren. Grund ist ein Praktikum im Garten- und Landschaftsbau, das er vorzeitig beendet hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal verliert Praktikum im Gartenbau nach sechs Wochen wegen Fehltagen

Trotz Gabelstaplerführerschein bleibt er nach Bürgergeld-Streichung ohne Perspektive

Neue Folge «Hartz und herzlich» am 30. September 2026 um 18.05 Uhr

Fynn Müller People-Redaktor

Nächster Rückschlag für «Hartz und herzlich»-Star Pascal (24). In der neusten Folge der RTL2-Doku erzählt er, dass sein Praktikum im Garten- und Landschaftsbau nach nur sechs Wochen schon wieder beendet ist. Sein Chef hat ihn rausgeschmissen.

Der Grund für das plötzliche Aus liegt offenbar an seiner Abwesenheit. Nach mehreren Arztterminen erschien Pascal gleich zweimal nicht mehr zur Arbeit. Für seinen Chef war damit eine Grenze erreicht. Er zog die Reissleine und beendete das Praktikum vorzeitig. Nach dem Abbruch seines Praktikums wurden ihm sämtliche Bürgergeld-Zahlungen gestrichen.

Für den TV-Star der nächste Dämpfer auf seinem holprigen Weg ins Berufsleben. Wer Pascal aus der RTL2-Doku kennt, weiss: Ganz neu ist das Muster nicht. Schon in früheren Folgen sorgte der Bewohner der Mannheimer für Diskussionen, weil längst nicht jeder Job für ihn infrage kam. Diesmal war es anders, er wollte dem Garten- und Landschaftsbau eine echte Chance geben, auch wenn er sich dort nach eigenen Worten nie richtig wohlgefühlt hat.

Pascal machte Gabelstaplerführerschein

Pascal hatte sich mit dem Job eigentlich noch eine Alternative offengehalten. Denn parallel zum Praktikum machte er seinen Gabelstaplerführerschein, eine Zusatzqualifikation, die ihm eigentlich ganz neue Türen in einem anderen Berufsfeld hätte öffnen können. Jetzt steht er mit leeren Händen da.

Am Ende reichte der gute Wille allein nicht aus. Die Fehltage kosteten ihn den Job, noch bevor er sich richtig beweisen konnte. Mit dem frischen Gabelstaplerführerschein in der Tasche hat er zumindest eine Karte, die er ausspielen kann. Ob er sie zieht und sich in einem neuen Bereich bewirbt, wird in der Sendung noch nicht thematisiert.