Jasmin und Maik aus «Hartz und herzlich» kämpfen mit einem schweren Verlust. Ihre Tochter Lennya kam 2023 tot zur Welt. Jetzt starten sie eine Spendenkampagne, um ihr vandalisiertes Grab umzubetten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jasmin und Maik aus «Hartz und herzlich» verlieren Tochter Lennya in der 35. Schwangerschaftswoche

Ruhestätte wurde mehrfach vandalisiert, jetzt will die Familie das Grab versetzen

Spendenziel 1000 Euro, bisher kamen 163 Euro zusammen

Silja Anders Redaktorin People

Es ist eine tragische Geschichte aus der TV-Doku «Hartz und herzlich»: Jasmin und Maik, bekannt aus der Sendung, mussten in der 35. Schwangerschaftswoche den Verlust ihrer Tochter Lennya verkraften. Die kleine Lennya kam still zur Welt – ein Schicksalsschlag, der die Familie bis heute prägt.

Nun kämpfen sie mit einem weiteren schmerzhaften Problem: Vandalismus an der Ruhestätte ihres Kindes. Darüber berichtete Jasmin kürzlich auf Instagram.

Familie verzweifelt an Vandalismus

Jasmin erklärt in ihrem emotionalen Post, was sie und ihre Familie durchgemacht haben: «Unsere geliebte Tochter Lennya war unser viertes Sternchen – von ganzem Herzen gewünscht, geplant und unendlich geliebt. [...] In der 35. Schwangerschaftswoche mussten wir unsere Tochter still zur Welt bringen. Dieser Schicksalsschlag hat unser Leben für immer verändert und ein unbeschreiblich grosses Loch in unsere Herzen gerissen.»

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«Die aktuelle Ruhestätte unserer Tochter wurde leider mehrfach durch Vandalismus belastet. Gleichzeitig ist das Grab für mich nur schwer erreichbar, sodass ich sie nicht so oft besuchen und ihr Grab so pflegen kann, wie ich es mir als Mama von Herzen wünsche», schreibt Jasmin auf der Spendenseite Gofundme, auf der sie nun um Spenden für die Verlagerung des Grabes ihrer Kleinen bittet. Die finanziellen Mittel, um selbst dafür aufzukommen, fehlen dem jungen Paar.

Jasmin betont, dass die gesammelten Spenden «ausschliesslich für die Umbettung und die damit verbundenen Kosten verwendet» würden. «Dazu gehören die Ausbettung, die Friedhofsgebühren, der Transport durch das Bestattungsinstitut, eine neue Grabstelle sowie eine neue Über-Urne, da sich die Bio-Urne nach einigen Jahren zersetzt.»

Spendenziel auf Anfang Oktober gesetzt

Das Paar hat das Spendenziel auf 1000 Euro gesetzt. Bisher sind 163 Euro eingegangen. Bis zum 5. Oktober hoffen Jasmin und Maik, den gesamten Betrag gesammelt zu haben, um ihrer Tochter eine neue Ruhestätte zu ermöglichen.