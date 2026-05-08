Veronica Fusaro durfte am Freitag zum zweiten Mal auf der grossen ESC-Bühne in Wien ihren Auftritt proben. Vom Durchgang gibt es jetzt sogar eine Video-Vorschau.

So sieht der ESC-Auftritt von Veronica Fusaro aus!

So sieht der ESC-Auftritt von Veronica Fusaro aus!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Veronica Fusaro probte in Wien für ihren ESC-Auftritt am 14. Mai

Die zweite Probe lief besser, doch stimmliche Details bedürfen noch Feinschliff

In Wettquoten auf Rang 11, Finaleinzug am 14. Mai unsicher

Die heutige Probe dürfte richtungsweisend sein für die Thunerin Veronica Fusaro (29). Beim ersten Durchgang auf der grossen ESC-Bühne am Montag lief nicht alles am Schnürchen mit den vielen roten Seilen, die den Auftritt der Schweizer Vertreterin am 70. Eurovision Song Contest umrahmen. «Ich bin schon etwas frustriert», sagte sie damals. Nun durfte sie noch einmal in der Wiener Stadthalle üben, bevor es am nächsten Mittwoch mit den Generalproben weitergeht.

«Ich freue mich, dass es heute – hoffentlich! – so geht, wie wir es geplant und geprobt haben», sagt Veronica Fusaro im Vorfeld über ihre zweite Probe. Sie fühle sich noch immer recht ruhig, «heute Morgen habe ich aber erste kleine Schmetterlinge im Bauch gehabt».

Die ESC-Organisatoren haben nach der zweiten Probe eine kleine Videovorschau veröffentlicht, die einen Einblick gibt, was Zuschauer vom Schweizer Auftritt erwarten dürfen. Darin sind die roten Schnüre, die Fusaro während ihrer Performance umgeben, zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Die Sängerin zeigt sich selbstbewusst, gibt während ihrer rockigen Performance sichtlich alles. In der Klettergerüst-artigen Konstruktion aus roten Seilen hinter ihr sind Tänzerinnen erkennbar. Während des imposanten Gitarrenriffs ihres Songs «Alice» erstrecken sich Blitze über die Bühne.

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«Es ist heute um einiges besser gegangen als der erste Durchgang am Montag», freut sich Fusaro nach der zweiten Probe. «Von daher gehe ich heute mit einem um einiges entspannteren Gefühl zurück ins Hotel.» Requisite, Licht, Kameraarbeit – alles habe sich schon sehr viel besser eingespielt.

Bis zu den ersten «richtigen» Shows nächste Woche müsse vor allem noch an den letzten stimmlichen Feinschliffen gearbeitet werden. Im Grossen und Ganzen sei sie aber «sehr happy» und positiv für die nächste Woche gestimmt.

0:49 Veronica Fusaro nach Probe: «Ich dachte, sie seien besser vorbereitet»

Den ersten grossen Auftritt am Eurovision Song Contest hat Veronica Fusaro am 14. Mai ab 21 Uhr im zweiten Halbfinale vom Eurovision Song Contest. Dann singt sie um die siebte Schweizer ESC-Finalqualifikation in Folge. Laut den Wettquoten ist diese noch nicht sicher. Aktuell steht sie in den Wettquoten des zweiten Semifinals auf dem elften Rang und würde damit den Final knapp verpassen.

Die Halbfinals vom Eurovision Song Contest sind am 12. und 14. Mai um 21 Uhr auf SRF 2 zu sehen, das Finale am 16. Mai um 21 Uhr auf SRF 1. Die Schweizer ESC-Hoffnung Veronica Fusaro (29) tritt im zweiten Halbfinale am 14. Mai auf.