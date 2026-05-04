JJ hat 2025 den Eurovision Song Contest in Basel gewonnen. Nun findet der grösste Musikwettbewerb der Welt in Wien statt. Blick liefert die wichtigsten Informationen.

Das musst du über den 70. ESC in Wien wissen

Das musst du über den 70. ESC in Wien wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der ESC 2026 findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt

Schweizer Beitrag: Veronica Fusaro mit «Alice», Buchmacher sehen geringe Chancen

35 Länder nehmen teil, fünf sind direkt für das Finale qualifiziert

Michel Imhof Teamlead People

Wo findet der ESC 2026 statt?

Der Österreicher Countertenor JJ (25) gewann 2025 den 69. Eurovision Song Contest in Basel mit dem Titel «Wasted Love». Diverse Städte haben sich daraufhin um die Austragung des Eurovision Song Contests beworben, am Ende waren noch Innsbruck und Wien im Rennen. Die österreichische Hauptstadt wurde gewählt und trägt den ESC nach 1967 und 2015 bereits zum dritten Mal aus. Zum zweiten Mal steigt der Event in der Wiener Stadthalle.

Wann findet der ESC statt?

Der 70. Eurovision Song Contest geht vom 12. bis 16. Mai 2026 über die Bühne. Am 12. Mai findet das erste Halbfinale, am 14. Mai das zweite Halbfinale mit Schweizer Beteiligung statt. Das grosse Finale geht am 16. Mai über die Bühne.

Was? Eurovision Song Contest 2026 Wo? Wiener Stadthalle, Wien Wann? 12. bis 16. Mai 2026

Wie komme ich an Tickets für den ESC?

Die grossen Verkaufswellen sind durch. Resttickets für einige Shows gibt es auf Oeticket.com, sogar ohne Vorregistrierung.

Wer tritt für die Schweiz an?

Für die Schweiz wurde die Thuner Sängerin Veronica Fusaro (29) mit dem Lied «Alice» von SRF ausgewählt. Sie setzte sich in einem internen Auswahlverfahren durch und wurde mittels Marktforschung ermittelt. Eine Publikums- und Fachjury suchten darin gemeinsam den Beitrag mit dem höchsten Potenzial für den ESC 2026.

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Wie stehen die Chancen für Fusaro?

Aktuell sehen die Buchmacher die Schweizer ESC-Hoffnung im unteren Mittelfeld. Die Chancen, dass Fusaro sich am 14. Mai 2026 fürs Finale qualifiziert, stufen viele als gering ein.

Wann hatte die Schweiz zuletzt Erfolg am ESC?

Seit 2019 gibt es eine Erfolgsstrecke für die Schweiz beim ESC. Bei jeder Ausgabe konnte sich unser Land für das Finale qualifizieren. 2019 schaffte es Luca Hänni (31) in Tel Aviv mit dem Beitrag «She Got Me» auf den vierten Platz des Wettbewerbs und holte damit das beste Schweizer Resultat seit 26 Jahren. Noch besser klassierte sich Gjon's Tears (27) mit «Tout l'univers» im Jahr 2021. Er landete auf dem dritten Rang und egalisierte damit das Resultat von Annie Cotton (50), die mit «Moi, tout simplement» 1993 Bronze für die Schweiz holte. Das grösste Highlight der aktuellen ESC-Zeit ist aber ohne Zweifel der ESC-Sieg von Nemo im Jahr 2024.

Wann hat die Schweiz den ESC gewonnen?

Nemo (26) holte den ESC-Sieg 2024 für die Schweiz. Zuvor lag der letzte Schweizer ESC-Sieg 36 Jahre zurück: Céline Dion (58) holte 1988 mit dem von Nella Martinetti (1946–2011) und Atilla Sereftug (75) komponierten Lied «Ne partez pas sans moi» den Sieg am ESC in der irischen Hauptstadt Dublin. Davor konnte nur Lys Assia (1924–2018) den Song Contest für unser Land gewinnen: Sie räumte bei der ersten Ausgabe 1956 in Lugano TI mit «Refrain» ab.

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Wer sind die Favoriten für den ESC 2026?

Gemäss den Wettbüros hat der finnische Beitrag von Linda Lampenius (56) und Pete Parkkonen (36), «Liekinheitin», die grössten Chancen, den diesjährigen ESC zu gewinnen. Auf Platz zwei sehen die Buchmacher den Griechen Akylas (27) mit «Ferto», auf dem dritten Platz den Dänen Søren Torpegaard Lund (27) mit «Før vi går hjem». Auch Frankreich (Monroe, 17, «Regarde!») und Australien (Delta Goodrem, 41, «Eclipse») sind in den Top 5.

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Welche Länder nehmen am ESC 2026 teil?

Insgesamt treten 35 Nationen in Wien am Eurovision Song Contest an, jeweils 15 davon in den Halbfinals. Fünf Nationen (Die Big Four und Österreich als Gastgeber) sind bereits fürs Finale vorqualifiziert, treten aber auch in den Halbfinals auf.

Wer tritt im ersten Halbfinale vom 12. Mai 2026 an?

Startplatz Land Act Song 01 Moldau Satoshi Viva, Moldova! 02 Schweden Felicia My System 03 Kroatien Lelek Andromeda 04 Griechenland Akylas Ferto 05 Portugal Bandidos do Cante Rosa 06 Georgien Bzikebi On Replay -- Italien Sal Da Vinci Per sempre si (Vorqualifiziert) 07 Finnland Linda Lampenius & Pete Parkkonen Liekinheitin 08 Montenegro Tamara Zivkovic Nova zora 09 Estland Vanilla Ninja Too Epic To Be True 10 Israel Noam Bettan Michelle -- Deutschland Sarah Engels Fire (Vorqualifiziert) 11 Belgien Essyla Dancing on the Ice 12 Litauen Lion Ceccah Solo quiero mas 13 San Marino Senhit feat. Boy George Superstar 14 Polen Alicja Pray 15 Serbien Lavina Kraj mene

Italien und Deutschland sind bereits fürs Finale qualifiziert, der jeweilige Act tritt aber im ersten Halbfinale auf, und das Land ist dort auch stimmberechtigt.

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Wer tritt im zweiten Halbfinale vom 14. Mai 2026 an?

Startplatz Land Act Song 01 Bulgarien Dara Bangaranga 02 Aserbaidschan Jiva Just Go 03 Rumänien Alexandra Căpitănescu Choke Me 04 Luxemburg Eva Marija Mother Nature 05 Tschechien Daniel Žižka Crossroads -- Frankreich Monroe Regarde! (Vorqualifiziert) 06 Armenien Simón Paloma Rumba 07 Schweiz Veronica Fusaro Alice 08 Zypern Antigoni Jalla -- Österreich Cosmó Tanzschein (Gastgeber) 09 Lettland Atvara Ēnā 10 Dänemark Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem 11 Australien Delta Goodrem Eclipse 12 Ukraine Leléka Ridnym -- Grossbritannien Look Mum No Computer Eins, Zwei, Drei (Vorqualifiziert) 13 Albanien Alis Nân 14 Malta Aidan Bella 15 Norwegen Jonas Lovv Ya Ya Ya

Frankreich, Österreich und Grossbritannien sind bereits fürs Finale qualifiziert, der jeweilige Act tritt aber im ersten Halbfinale auf, und das Land ist dort auch stimmberechtigt.

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Wieso sind gewisse Länder bereits fürs Finale qualifiziert?

Die grössten Geldgeber (Deutschland, Frankreich, Italien und Grossbritannien) und der Vorjahressieger ist jeweils für das ESC-Finale vorqualifiziert. Die Startnummer von Österreich wurde bereits ausgelost. Am diesjährigen ESC-Finale nehmen 25 Nationen teil.

Startplatz Land Status Act Song 25 Österreich Gastgeber 2026 Cosmó Tanzschein - Deutschland Big Five Sarah Engels Fire - Frankreich Big Five Monroe Regarde! - Grossbritannien Big Five Look Mum No Computer Eins, Zwei, Drei - Italien Big Five Sal Da Vinci Per sempre si

Wer moderiert den ESC?

Der ORF hat die «Let's Dance»-Moderatorin Victoria Swarovski (32) und den Schauspieler Michael Ostrowski (53) als Moderatoren für die Ausgabe in Wien verkündet. Zuletzt hatte in Malmö (Schweden) im Jahr 2024 mit Komikerin Petra Mede (56) und Schauspielerin Malin Åkerman (47) ein Duo durch die Shows geführt.

Wieso nehmen nur 35 Nationen am ESC teil?

Am ESC 2025 in Basel nahmen 37 Nationen teil, fünf davon entschieden sich zu einem Boykott aufgrund der Inklusion Israels. Island, die Niederlande, Irland, Slowenien und mit Spanien sogar einer der grössten Geldgeber des ESC bleiben der diesjährigen Ausgabe fern. Dafür kommen Rumänien, Bulgarien und die Moldau zurück, die im Vorjahr wegen Geldproblemen nicht am ESC teilnahmen.

Warum ist Israel am ESC dabei?

Israel nimmt seit 1973 am Eurovision Song Contest teil und ist Mitglied der Europäischen Rundfunkvereinigung (EBU), dies berechtigt Israel, am ESC teilzunehmen. Selbst Marokko war 1980 beim ESC dabei, Länder wie Armenien, Georgien und Aserbaidschan nehmen heute regelmässig teil. Israel konnte den Contest viermal gewinnen, unter anderem im Jahr 1998 mit dem Song «Diva» von Dana International (53) und 2018 mit dem Lied «Toy» von Netta (29).

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Wieso wurde Russland während dem Ukraine-Krieg vom ESC ausgeschlossen, während Israel mit dem Krieg in Gaza weiterhin dabei ist?

Dieses Thema erhitzt die Gemüter pro-palästinensischer Stimmen. Die ESC-Organisatoren der European Broadcasting Union betonen, dass Russlands Fernsehstation mehrere Regeln des Verbands verletzt hatte und die Rundfunkanstalt Israels KAN seit Jahrzehnten ein geschätztes Mitglied der EBU sei. Die Situation sei in diesem Fall eine andere. Zudem wurde an der Generalversammlung der EBU-Mitglieder im Dezember 2025 eine Abstimmung über die Teilnahme Israels abgewendet, weil eine Mehrheit der Rundfunkanstalten für die Einführung neuer Regeln am ESC gestimmt hat.

Und was macht Australien am ESC?

Australien ist ein assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkvereinigung, durch seine Geschichte als britische Kolonie hat das Land einen engen Bezug zu Europa. 2014 traten die Australier als Pausenact auf, 2015 wurden sie als Gast zum Jubiläum eingeladen und seit 2016 sind sie mit einem fixen Startplatz dabei. Viele Australier stehen früh am Morgen auf, um den Eurovision Song Contest live am Bildschirm zu verfolgen. Dieses Jahr wird Popsängerin Delta Goodrem (41) mit dem Lied «Eclipse» für die Aussies am ESC teilnehmen. In den Jahren 2019, 2020 und 2022 fand in Down Under sogar ein eigener Vorentscheid statt.

Warum ist der ESC in der LGBTQ-Community besonders populär?

Dazu gibt es keine endgültige Antwort. Viele Homosexuelle sind generell am Showbusiness interessiert, mögen Kultur. Und durch die Verbindung mit einem Nationenkampf werden aus dem ESC quasi die Olympischen Spiele des Entertainments. Was für viele Menschen die Fussball-WM ist, ist für viele Homosexuelle der Eurovision Song Contest.