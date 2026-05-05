Nächste Woche findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. Die österreichische Hauptstadt ist bereit für die grosse ESC-Sause. Du auch? Blick zeigt dir, wie du am besten nach Wien reist.

So reist du gut und günstig an den ESC nach Wien

So reist du gut und günstig an den ESC nach Wien

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eurovision Song Contest ab 9. Mai in Wien mit Schweizer Teilnahme

Reise nach Wien: Auto kostet 220, Zug 250, Flug ab 460 Franken

720 km von Zürich nach Wien, Bus ab 45 Franken, dauert bis 14 Stunden

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Wilde Musik, Lichtshows und ganz viel Glitzer: Nächste Woche steigt der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien. Mit seinem Sieg bei der letztjährigen Austragung in Basel holte der Sänger JJ das Musikfest in die österreichische Hauptstadt. Nachdem die beiden Halbfinals am 12. (Dienstag) und 14. Mai (Donnerstag) über die Bühne gehen, folgt am Samstag, 16. Mai das grosse Finale.

Für die Schweiz geht die Sängerin Veronica Fusaro (29) ins Rennen. Sie versucht, den Event mit ihrem Song «Alice» wieder in die Schweiz zu holen. Zuerst muss sie sich aber im zweiten Halbfinale für die Finalshow qualifizieren. Wie du am besten nach Wien reist, um ihr und der grössten Musikshow der Welt ganz nahe zu sein, erklärt dir Blick.

Mit dem Auto

Von Zürich nach Wien dauert es mit dem Auto etwa 8 Stunden. Bei den gestiegenen Spritpreisen muss für die 720 Kilometer lange Fahrt mit etwa 100 Franken Benzinkosten gerechnet werden. Für die Rückfahrt können Autofahrer aber von den niedrigeren Preisen in Österreich profitieren. Achtung: In Österreich gibt es eine Autobahnmaut. Die 10-Tages-Vignette kostet 11.70 Franken und kann bequem vorgängig elektronisch gekauft werden. Einen Aufkleber braucht es nicht.

Dauer : 8 Stunden pro Weg

: 8 Stunden pro Weg Reisekosten gesamt: circa 200 Franken

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem Zug

Aus Zürich ist der Wiener Hauptbahnhof mit dem Zug ebenfalls innerhalb von acht Stunden zu erreichen. Neben dem Direktzug gibt es auch Verbindungen über München oder Innsbruck. Momentan kosten die billigsten Tickets 112 Franken pro Weg. Es gibt auch einen Nachtzug nach Wien – doch dieser ist schon fast ausgebucht. Der Vorteil einer Zugreise: Du kommst direkt im Stadtzentrum an und musst dich danach nicht mehr um einen Parkplatz in der Stadt kümmern.

Dauer : 8 Stunden pro Weg

: 8 Stunden pro Weg Reisekosten gesamt: circa 250 Franken

Mit dem Flugzeug

Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines fliegt neunmal täglich zwischen den beiden Städten Zürich und Wien. Wer jetzt bucht, muss für Hin- und Rückflug mit Preisen ab 460 Franken rechnen. Alternativ gibt es auch vom Flughafen St. Gallen-Altenrhein eine Flugverbindung mit der österreichischen Hauptstadt. Hier kosten die Tickets aber bereits 700 Franken. Vom Basler Euroairport fliegen während der ESC-Woche aufgrund der Pistensanierungen keine Flugzeuge nach Wien. Diese stehen erst wieder ab dem 21. Mai auf dem Flugplan.

Dauer : 1 Stunde 20 Minuten pro Weg

: 1 Stunde 20 Minuten pro Weg Reisekosten gesamt: ab 460 Franken pro Person

Mit dem Fernbus

Auch die Fernbusse von Flixbus fahren mehrmals täglich aus der Schweiz nach Wien. Aufgrund der vielen Stopps dauert die Reise auf diesem Wege aber deutlich länger als mit den anderen Verkehrsmitteln. Dafür sind die Ticketpreise niedriger als bei Zug- oder Flugreisen. Die Preisspanne ist gross: Je nach Verbindung kostet ein Ticket 45 bis 130 Franken pro Weg.

Dauer : 11 bis 14 Stunden pro Weg

: 11 bis 14 Stunden pro Weg Reisekosten gesamt: circa 100 bis 250 Franken

Mit dem ÖV in Wien

Egal wie du nach Wien reist: In der Stadt selbst kannst du dich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen. Sowohl die Liveshows in der Stadthalle als auch das Eurovision Village liegen zentral und sind gut mit Metro- oder Buslinien erschlossen. Kosten Tagesticket: 8.90 Franken.



