Darum gehts
- Veronica Fusaro fährt für die Schweiz zum Eurovision Song Contest
- Sie präsentiert ihr Lied am 11. März 2026 um 12 Uhr
- Fusaro tritt im zweiten ESC-Halbfinale vom 14. Mai 2026 an.
Wer ist Alice?
Alice ist eine Frau die versucht Grenzen zu setzten, aber erfolglos. Fusaro will auf die Gewalt die Frauen ausgesetzt sind aufmerksam machen. Ihre grösste Inspiration ist Michael Jackson, Fusaro will, dass ihre Musik eine Message hat.
Wie gefällt dir «Alice»?
Was hältst du von «Alice»? Sag es uns in dieser Umfrage!
ESC-Version scheint nicht gross anders als Album-Version zu sein
Die Version des Liedes für den ESC scheint sich nicht grundlegend von der Albumversion zu unterscheiden.
Unverwiderte Liebe im Clip
Im Videoclip geht es um eine unerwiderte Liebe. Fusaro scheint auf die Braut im Videoclip zu stehen und sie nicht zu bekommen. Ob sie das selbst schon erlebt hat? Wir fragen sie nachher.
Es ist «Alice»!
Wie Blick schon gestern berichtete, handelt es sich bei Fusaros ESC-Song um «Alice».
«Ein wenig nervös»
«Bevor du mich angekündet hast, war ich jetzt grad schon ein wenig nervös», sagt Fusaro. Aber sie freue sich auf die Erfahrungen, die sie am ESC machen darf. Die letzten Wochen vor dem ESC hat sie «viel geplant und ich hatte viele Brainstorm-Sessions». Fusaro ist sehr zufrieden mit dem Clip: «Ich bin mega, mega happy, es war eine Reise das Thema zu erarbeiten, den Song zu erarbeiten ich hatte einfach nur Freude in dieser Zeit».
Fusaro glücklich mit ESC Song
«Ich bin sehr happy mit dem Resultat», sagt Fusaro über ihr Lied. In einer Minute wird es präsentiert!
Veronica Fusaro ist da!
Sven Epiney holt Veronica Fusaro auf die Bühne. Gemeinsam mit ihr werden wir den Videoclip zum Song anschauen.
Sven Epiney begrüsst die Journalisten
In der Live Stage der Radio Hall vom SRF begrüsst Sven Epiney die anwesenden Journalisten.
In der Radio Hall im Leutschenbach ist alles bereit!
Der Song von Veronica Fusaro wird um 12 Uhr hier in der Live Stage der Radio Hall von SRF präsentiert. Es scheint schon alles bereit dafür zu sein.