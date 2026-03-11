«Ein wenig nervös»

«Bevor du mich angekündet hast, war ich jetzt grad schon ein wenig nervös», sagt Fusaro. Aber sie freue sich auf die Erfahrungen, die sie am ESC machen darf. Die letzten Wochen vor dem ESC hat sie «viel geplant und ich hatte viele Brainstorm-Sessions». Fusaro ist sehr zufrieden mit dem Clip: «Ich bin mega, mega happy, es war eine Reise das Thema zu erarbeiten, den Song zu erarbeiten ich hatte einfach nur Freude in dieser Zeit».