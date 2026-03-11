DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Die Katze ist aus dem Sack
Mit diesem Song will Veronica Fusaro den ESC gewinnen

Am Mittwochmittag präsentiert SRF den Song, mit dem Veronica Fusaro die Schweiz am 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. Blick tickert live.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
1/11
Die Sängerin Veronica Fusaro aus Thun vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026.
Foto: nils sandmeier

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Veronica Fusaro fährt für die Schweiz zum Eurovision Song Contest
  • Sie präsentiert ihr Lied am 11. März 2026 um 12 Uhr
  • Fusaro tritt im zweiten ESC-Halbfinale vom 14. Mai 2026 an.
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
Jaray_ Fofana.jpg
Michel Imhof und Jaray Fofana
vor 3 Minuten

Wer ist Alice?

Alice ist eine Frau die versucht Grenzen zu setzten, aber erfolglos. Fusaro will auf die Gewalt die Frauen ausgesetzt sind aufmerksam machen. Ihre grösste Inspiration ist Michael Jackson, Fusaro will, dass ihre Musik eine Message hat.

vor 5 Minuten

Wie gefällt dir «Alice»?

Was hältst du von «Alice»? Sag es uns in dieser Umfrage! 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 7 Minuten

ESC-Version scheint nicht gross anders als Album-Version zu sein

Die Version des Liedes für den ESC scheint sich nicht grundlegend von der Albumversion zu unterscheiden. 

vor 8 Minuten

Unverwiderte Liebe im Clip

Im Videoclip geht es um eine unerwiderte Liebe. Fusaro scheint auf die Braut im Videoclip zu stehen und sie nicht zu bekommen. Ob sie das selbst schon erlebt hat? Wir fragen sie nachher. 

vor 10 Minuten

Es ist «Alice»!

Wie Blick schon gestern berichtete, handelt es sich bei Fusaros ESC-Song um «Alice».

vor 10 Minuten

«Ein wenig nervös»

«Bevor du mich angekündet hast, war ich jetzt grad schon ein wenig nervös», sagt Fusaro. Aber sie freue sich auf die Erfahrungen, die sie am ESC machen darf. Die letzten Wochen vor dem ESC hat sie «viel geplant und ich hatte viele Brainstorm-Sessions». Fusaro ist sehr zufrieden mit dem Clip: «Ich bin mega, mega happy, es war eine Reise das Thema zu erarbeiten, den Song zu erarbeiten ich hatte einfach nur Freude in dieser Zeit».

vor 11 Minuten

Fusaro glücklich mit ESC Song

«Ich bin sehr happy mit dem Resultat», sagt Fusaro über ihr Lied. In einer Minute wird es präsentiert! 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 12 Minuten

Veronica Fusaro ist da!

Sven Epiney holt Veronica Fusaro auf die Bühne. Gemeinsam mit ihr werden wir den Videoclip zum Song anschauen. 

vor 14 Minuten

Sven Epiney begrüsst die Journalisten

In der Live Stage der Radio Hall vom SRF begrüsst Sven Epiney die anwesenden Journalisten.

vor 21 Minuten

In der Radio Hall im Leutschenbach ist alles bereit!

Der Song von Veronica Fusaro wird um 12 Uhr hier in der Live Stage der Radio Hall von SRF präsentiert. Es scheint schon alles bereit dafür zu sein. 

Mehr zum Eurovision Song Contest
Diese Zürcherin will für San Marino zum ESC
Mit Video
Anna Smith steht im Finale
Diese Zürcherin will für San Marino zum ESC
Veronica Fusaro reist für die Schweiz nach Wien
Mit Video
Emotionale Popmusik
Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am ESC
ORF-Chef Roland Weissmann mit Belästigungsvorwürfen konfrontiert
Rücktritt per sofort
Schwere Vorwürfe gegen ORF-Chef Weissmann erhoben
ESC-Jubiläumstour durch Europa abgesagt
Mit Video
Nächster Rückschlag
ESC-Jubiläumstour durch Europa abgesagt
Hazel Bruggers neue Frisur sorgt für Diskussionen
Mit Video
Hafermilchblond
Hazel Bruggers neue Frisur sorgt für Diskussionen
Ist das unser Song für den ESC in Wien?
Mit Video
Beitrag schon veröffentlicht
Ist das unser Song für den ESC in Wien?
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen