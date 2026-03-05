Diese Zürcherin will für San Marino zum ESC

Die Schweizerin Anna Smith tritt am Freitag beim Finale des «San Marino Song Contest» an. Mit ihrem Lied «Bruised» hofft sie, den Kleinstaat am Eurovision Song Contest in Wien vertreten zu dürfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna Smith aus Zürcher Oberland kämpft um ESC-Ticket für San Marino

Smith war Stand-in bei ESC 2025 für Finnin und Dänin

Finale: 20 Teilnehmer, darunter Boy George und DJ Edward Maya War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Die Thunerin Veronica Fusaro (28) ist bereits als Schweizer Vertreterin für den Eurovision Song Contest gesetzt, doch vielleicht ist sie nicht die einzige Schweizerin, die im Mai beim grössten Musikwettbewerb der Welt auf der Bühne steht. Anna Smith (27) aus dem Zürcher Oberland will mit ihrer Power-Ballade «Bruised» für San Marino in Wien antreten.

«Ich war letztes Jahr beim ESC in Basel involviert. Das hat mir so gefallen, dass ich nach Möglichkeiten suchte, selbst teilzunehmen», erzählt die Musikerin aus dem Zürcher Oberland, die eigentlich Anna Schmid heisst. «Als ich hörte, dass man sich bei San Marino aus der ganzen Welt bewerben kann, packte ich die Chance.»

Sie stand schon auf der ESC-Bühne in Basel

Nach zwei Castingrunden stand Smith schliesslich im ersten Halbfinale des Vorentscheids des Kleinstaats. Mit vier anderen Acts setzte sie sich gegen 15 andere Teilnehmende durch und steht nun am Freitagabend im Finale vom «San Marino Song Contest». Einen Bezug zu San Marino selbst habe sie nicht. «Ich bin jetzt zum dritten Mal da. Die Landschaft ist unglaublich schön hier und es sind alle total sympathisch», sagt sie.

Die grosse Bühne ist für Smith nichts Neues. In Basel war sie als «Stand-in» für die Auftritte der Finnin Erika Vikman (33) und der Dänin Sissal (31) im Einsatz. Sie stand also für die beiden Acts vor der Kamera und übte den Auftritt für die Technik und Kamerawinkel, bevor die beiden Sängerinnen selbst am ESC eintrafen. «Es war eine grossartige Erfahrung. Besonders beeindruckt hat mich die Passion der gesamten Crew, vom Catering bis zum Lichtdesign. Alle arbeiten viele Stunden, aber mit so viel Liebe für den ESC», schwärmt die Zürcherin, die seit dem siebten Lebensjahr Musik macht.

Boy George tritt auch in San Marino an

Nun steht ihr nächster grosser Auftritt bevor. Am Freitagabend singt sie um das Ticket von San Marino für den Eurovision Song Contest in Wien. Neben ihr und neun anderen Halbfinalisten sind bereits zehn grosse Namen fürs Finale gesetzt, darunter Namen wie der Brite Boy George (64) und der rumänische DJ Edward Maya (39).

Auch für den Schweizer Startplatz hat sich Smith beworben und kam dort laut eigenen Angaben in die engere Auswahl. Auch für die jetzt nominierte Veronica Fusaro freue sie sich. «Sie ist eine krasse Künstlerin und wird das toll machen.» Mit welchem Song Fusaro die Schweiz am ESC vertritt, präsentiert SRF am kommenden Mittwochmittag.

Vielleicht steht dann Anna Smith bereits für San Marino fest. Ihr Ziel fürs Finale? «Ich möchte es einfach so fest wie möglich geniessen. Alle Songs hier im Finale hätten es verdient zu gewinnen, und wenn sich die Jury am Ende für mich entscheidet, wäre es ein riesiges Geschenk.»