Nominiert für einen Prix Walo sind 36 Schweizer Stars, darunter Linda Fäh und Hazel Brugger. Die 50. Jubiläumsgala im Zürcher Kongresshaus am 2. Mai wird live ab 20.10 Uhr auf SRF 1 und Blick übertragen.

Darum gehts Die 50. Prix-Walo-Gala findet am 2. Mai in Zürich statt

Erstmals nominiert: Linda Fäh, Stefan Büsser, Sandra Studer, Hazel Brugger

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wir lüften das Geheimnis, welche Schweizer Stars in der 50. Jubiläumsausgabe für einen Prix Walo nominiert sind. Wer von ihnen an der glamourösen Gala am 2. Mai mit der höchsten Auszeichnung der Schweizer Unterhaltungsbranche rechnen kann und die Chance auf den begehrten Award in Form eines goldenen Sterns hat.

Eine 45-köpfige Fachjury hat sich im Vorfeld mit folgenden Fragen auseinandergesetzt: Wer hat 2025 mit überragender Leistung gepunktet? Welche Bühnenproduktion hat begeistert, welcher Film gepackt, welche Sängerin besonders berührt? Wer gehört zu den Besten der Besten? In zehn Kategorien sind 36 Künstlerinnen, Künstler, Gruppen und Produktionen aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im letzten Jahr nominiert worden.

Linda Fäh feiert eine Premiere

Es gibt viele, die neu dabei sind und auf einen Award hoffen. Die Auszeichnung wurde vom Künstler Rolf Knie (76) designt.

Zum einen Sängerin Linda Fäh (38), die erstmals in der Kategorie Schlager Anwärterin auf einen Award ist. «Ich freue mich riesig über die Nominierung für einen Prix Walo als Sängerin. Es ist für mich nach 15 Jahren in der Musikwelt eine besondere Auszeichnung», sagt die Miss Schweiz von 2009 gegenüber Blick.

Für den Award in der Sparte Publikumsliebling ist der jetzige «Happy Day»-Moderator Nik Hartmann (53) nominiert. «Die Nominierung freut mich sehr. Sie ist eine grosse Ehre für mich», sagt er. Um die Gunst der Zuschauerherzen geht es auch für Comedian Stefan Büsser (40), der in derselben Kategorie steht. Wie auch Sandra Studer (57), die gemeinsam mit ESC-Moderationskollegin Hazel Brugger (32) nominiert ist und mit der Nummer «Made in Switzerland» im letzten Jahr für Begeisterung sorgte. «Ich freue mich natürlich», sagt sie auf Anfrage. Auch der Eurovision Song Contest selbst kann in der Kategorie Fernsehproduktion auf einen Prix Walo hoffen.

2:51 Ehren-Prix Walo: Emil Steinberger gewann 2025 Preis für sein Lebenswerk

Publikum kann live in der Show sein

Zur Jurierung sagt Monika Kaelin (71), Präsidentin der Show Szene Schweiz: «Es war eine sehr gute und intensive Sitzung, bei der die Vorschläge diskutiert, abgewogen und unter Aufsicht von Jurist Matthias Ackeret schlussendlich knallhart abgestimmt wurden, wer für einen Prix Walo in den verschiedenen Sparten und als Publikumsliebling nominiert wird.»

Für die Galashow, durch die Monika Kaelin mit den bekannten SRF-Gesichtern Nicole Berchtold (47) und Salar Bahrampoori (46) im Zürcher Kongresshaus führt, gibt es erstmals Tickets, die erworben werden können.

Alle weiteren Infos gibt es unter ticketcorner.ch. SRF 1 und Blick übertragen den Prix Walo am 2. Mai ab 20.10 Uhr live.