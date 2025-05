Am Samstag ist es wieder so weit. Dann werden die begehrten Prix Walo in einer zweieinhalb stündigen Live-Show verliehen. Kurz danach fliegt Gastgeberin Monika Kaelin nach Monaco. Sie schwärmt vom Oberhaupt Fürst Albert II.

Darum gehts Monika Kaelin moderiert Prix Walo und besucht Formel-1-Rennen in Monaco

Fritz Künzlis Platz bleibt frei, Smokingjacke und Foto ehren ihn

700 geladene Gäste empfängt Kaelin bei der 49. Preisverleihung

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wer Monika Kaelin (70) erlebt, hat es mit einer temperamentvollen, energiegeladenen Frau zu tun. Mit ihrer Leidenschaft verleiht sie am Samstagabend live auch wieder die begehrten Prix Walo. Als Moderatorin, Gastgeberin und Präsidentin der Show Szene Schweiz. In neun Kategorien werden die Awards verliehen, den Publikumsliebling wählen die TV-Zuschauenden, am Ende der Show gegen halb elf Uhr wird der Preis fürs Lebenswerk verliehen.

An wen er dieses Jahr geht, bleibt bis zum Schluss geheim. «Bis anhin haben immer alle, die es im Vorfeld wussten, dichtgehalten. Wir nehmen immer jemand Nahestehendes mit ins Boot, damit gewährleistet wird, dass die Person den Preis auch persönlich empfangen kann», so Monika Kaelin, die an der Galanacht im Schweizer Fernsehen rund 700 geladene Gäste empfängt.

Molke, Beten und Weihwasser

Auch dieses Jahr wird der Platz ihrer grossen Liebe, FCZ-Legende Fritz Künzli (1946-2019), in der ersten Reihe freibleiben. Über dem Stuhl an Tisch 17 hängt seine Smokingjacke, auf dem Tisch ein Foto von ihm, seine Fliege und ein goldenes Champagnerglas. «Dieses Jahr nehmen an seinem Tisch Stars aus der Fussballwelt Platz. Zu Ehren von meinem geliebten Fritz.» Erst bündelt sie ihre Kräfte, trinkt ihre täglichen drei Liter Wasser, nimmt zwei Teelöffel Molke zu sich und geht dann joggen. Vor ihrem grossen Auftritt wird sie beten und sich mit Weihwasser besprühen. «Das gibt mir ein schönes, gutes Gefühl für den Moderationsmarathon mit Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori».

Nach der 49. Preisverleihung geht für sie rasant weiter. «Ich nehme den ersten Flieger am Sonntagmorgen nach Nizza, damit ich pünktlich zum Formel-1-Rennen in Monaco bin.» Sie ist eingeladen vom Schweizerklub in Monaco, dessen Ehrenpräsident Fürst Albert II. (67) ist. Letzten Oktober jodelte sie im luxuriösen Kleinstaat an der Côte d'Azur zum 75-Jahr-Klubjubiläum. «Ich holte den Fürsten auf die Bühne, er gab mir einen Handkuss und sprach Schweizerdeutsch mit mir. Der Fürst war sehr charmant und humorvoll. Er war von meinem Jodeln und meiner dreisprachigen Moderation sehr angetan, dafür hat er sich herzlich bedankt.»

Monika Kaelin schwärmt von Fürst Albert II.

Monika Kaelin schwärmt: «Fürst Albert ist ein Hammertyp». Sie sei ihm vor Jahren schon einmal in St. Moritz am Cresta Run begegnet. «Da hatten Fritz und ich aber keine Zeit, lange mit ihm zu sprechen», sagt sie lachend. Ob sie ihm am Sonntag begegnen wird, schliesst die ausgebildete Sängerin nicht aus. «Ich habe eine schöne Wohnung im alten Hafen von Cannes und organisiere immer mehr Events für Clubmitglieder in Monaco. Da werde ich am 1. August wieder jodeln.»

Blick überträgt den Prix Walo am 24. Mai ab 20.10 Uhr live.