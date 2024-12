Der FCZ und Fritz Künzli – das passte. Mit den Zürchern wurde der Glarner zweimal Meister (1966 und 68) und viermal Cupsieger (1966, 70, 72 und 73). 2018 erlitt er einen Schlaganfall. Vor fünf Jahren verstarb Künzli im Alter von 73 Jahren. Nur wenige Tage nach dem Tod von Köbi Kuhn.

1970: Captain Fritz Künzli darf nach dem 4:1-Sieg gegen Basel die Sandoz-Trophäe in die Höhe stemmen. Foto: Keystone

Sie waren das Glamour-Paar des Schweizer Sports. Da der Fussballstar Fritz Künzli, hier die Sängerin Monika Kaelin. Kennengelernt hatten sie sich an Pfingsten 1975 in einem Zürcher Nachtklub. 1985 (Bild) gaben sich die zwei in Schwyz ein erstes Mal das Ja-Wort. Später liessen sie sich scheiden, blieben aber trotzdem zusammen und heirateten 2010 ein zweites Mal. Hausi Leutenegger sagte einst: «Monika war die beste Frau für Fritz.»

So oft lief Fritz Künzli zwischen 1965 und 1977 für die Nati auf. In 44 Spielen erzielte der Stürmer 15 Tore. Eines seiner Nati-Highlights war die Teilnahme an der WM 1966 in England.

Die legendärsten Glarner Sportler

1. Vreni Schneider (60): Skirennfahrerin

Glarner Sportstars wie Fritz Künzli sind rar gesägt, aber es gibt sie. Die Erfolgreichste ist die Elmerin Vreni Schneider: 3 Olympiasiege (1988 Riesen und Slalom, 1994 Slalom), 3 WM-Titel (1987 Riesen, 1989 Riesen und 1991 Slalom), 3 Gesamtweltcup-Siege.

2. Ekkehard Fasser († 2021): Bobfahrer

Wie Schneider wurde auch der Glarner Olympiasieger: 1988 in Calgary im Viererbob. Hinzu kommt der WM-Titel 1983 in Lake Placid. Im Jahr 2021 verstarb Fasser im Alter von nur 68 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

3. René Botteron (70): Fussballer

Der Netstaler fing seine Fussball-Karriere beim FC Glarus an. Später spielte er für den FC Zürich (dreimal Meister), für Köln, Standard Lüttich (1982 Final Europapokal der Cupsieger), Nürnberg und Basel. Für die Schweiz bestritt er 65 Länderspiele (2 Tore).

4. Patrick Küng (40): Skirennfahrer

Das Speed-Ass aus Mühlehorn fuhr zwischen 2009 und 2019 im Weltcup. Dabei gewann er je einen Super-G und eine Abfahrt. Sein mit Abstand grösster Erfolg gelang ihm 2015. An der WM in Vail/Beaver Creek gewann er Gold in der Abfahrt.

5. Urs Freuler (66): Radrennfahrer

Der Biltener holte auf der Bahn 14 WM-Medaillen und gewann 21 Sechstagerennen. 1982 und 83 wurde er zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt.