Rolf Hürzeler (Text), Chiara Schmed (Mitarbeit)

Monika Kaelin und Fritz Künzli: Ihr zweites Ja-Wort war das schönste!

Bei Sängerin Monika Kaelin (71) und Fussballer Fritz Künzli (†73) funkte es auf Anhieb. Sie begegneten sich 1975 in einem angesagten Zürcher Lokal, blickten einander in die Augen und wussten: Wir gehören zusammen. Die zwei sind sich sehr ähnlich; beide haben ein strahlendes Lachen. Während Jahren führten die Künzlis ein Restaurant in Zürich und hatten zahlreiche Stammgäste. Doch auch schwierige Zeiten gehörten dazu: Das Paar trennte sich ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit 1985. Dennoch gehörte ihr Herz im Grunde nur Fritz. So fanden sie wieder zusammen und heirateten wieder. Fritz erkrankte an Alzheimer und verstarb 2019. Sein «Möneli», wie er sie nannte, pflegte ihn während Jahren aufopfernd. Zuletzt ist er in ihren Armen verstorben. «Ich umarmte ihn, gab ihm einen Kuss und sagte, dass ich ihn ewig liebe.» Für Monika Kaelin muss es trotz der Trauer ein Leben nach Fritz geben. Sie prägt als Präsidentin des Vereins Showszene Schweiz das hiesige Unterhaltungsbusiness mit. Bei so viel Engagement wird von Monika noch viel zu hören sein – wenn auch ohne ihren Fritz.

«Die 50 schönsten Liebesgeschichten» von Rolf Hürzeler Manche Liebesgeschichten sind dazu bestimmt, unvergesslich zu sein. Die Liebenden haben gekämpft, triumphiert und Generationen inspiriert. Jetzt erwachen ihre Geschichten zum Leben! Wer erinnert sich nicht an die explosive Anziehungskraft von Romy Schneider und Alain Delon? An die Romanze des Jahrhunderts zwischen Grace Kelly und Fürst Rainier? Dieses Buch fängt die Magie der berühmtesten Paare Europas ein – von den glamourösen Monegassen bis in die Gegenwart zu William und Kate. Es wirft aber auch einen intimen Blick auf die grossen Romanzen der Schweiz, wie die späte, aber umso tiefere Liebe von Tina Turner und Erwin Bach. Mehr als nur ein Buch: Es ist ein Fenster zu den grössten Emotionen; eine Einladung, sich von der unsterblichen Kraft der Liebe verführen, inspirieren und berühren zu lassen; und ein Muss für alle, die an die grosse Liebe glauben! Das Buch «Die 50 schönsten Liebesgeschichten» beleuchtet die unterschiedlichen Facetten der Liebe, wie jene von Romy Schneider und Alain Delon. Jetzt bestellen: shop.landliebe.ch oder Tel. 058 510 73 08.

Roger und Mirka Federer: Das schönste Doppel der Liebe

«Ich rollte mich in einer Ecke zusammen und weinte lange», erinnert sich Roger Federer an das verlorene Olympia-Halbfinale 2000. Trotzdem wird er diesen Tag nie vergessen: Am selben Abend küsst er zum ersten Mal Tennisspielerin Mirka Vavrinec, die spätere Gattin und Mutter seiner vier Kinder. Der damals 18-jährige Baselbieter und die drei Jahre ältere Thurgauerin lernten sich im Olympischen Dorf kennen und wurden von Freunden verkuppelt. Fast ein Jahr halten die beiden ihre Liebe zwischen Grand-Slams und Turnieren geheim. Mirkas Karriere endet 2002 durch eine Fussverletzung, Roger wird Nummer 1. Für ihn stellt sie alles hinten an. «So viel Tennis würde keine andere Frau ertragen. Es ist in unserem Leben allgegenwärtig», verrät sie. 2009 heiraten die beiden und werden zweimal Eltern von Zwillingen. Die Schweizerin mit slowakischen Wurzeln hält Feder den Rücken frei, motiviert ihn gar nach einer Knieoperation weiter zu machen. «Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft», meint er. Gemeinsam sind die beiden ein lebenslängliches, unschlagbares Doppel.

Victoria von Schweden und Prinz Daniel: Im Fitnessstudio hat es gefunkt

Die schwedische Kronprinzessin Victoria (48) suchte vor 26 Jahren ein neues körperliches Wohlgefühl in einem Fitnesszentrum, denn sie litt unter Magersucht. Dort klopfte ihr Herz, wenn sie Daniel Westling (52) beobachtete. Er strotzte nicht nur vor beeindruckender Muskelkraft, sondern setzte wie ein Tänzer auf Eleganz und Feingefühl. Das gerötete Gesicht der Prinzessin fand Daniel zuckersüss. Die beiden kamen sich vorsichtig näher, ohne dabei etwas zu überstürzen. Nach und nach teilte Victoria ihren Eltern, König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (82), mit, dass sie einen Burschen aus der Provinz kennengelernt hatte. Als sie erwähnte, wie gut es ihr gesundheitlich unter seinen Fittichen ging, wurden sie hellhörig. So konnte das Paar 2010 ihre Hochzeit feiern. Heute haben sie zwei Kinder: Estelle (14 am 23.2) und Oscar (10 am 2.3). Immer wieder schlängeln sich Victoria und Daniel Hand in Hand an den Stränden Ölands entlang und legen manchmal einen kurzen Sprint hin; Das ist ihrer Fitness geschuldet.