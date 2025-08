Monika Kaelin brachte Stimmung in die 1. August-Feier im «Club Suisse de Monaco». Die Schwyzer Entertainerin moderierte, sang die Nationalhymne und hielt auch eine Rede. «Wir haben ein Urvertrauen in unsere Kräfte und glauben an unsere Qualitäten», so Kaelin.

1/10 Monika Kaelin am Freitagnachmittag bei den Proben zur abendlichen 1.August-Feier des «Club Suisse de Monaco» im Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Foto: zVg

Darum gehts Monika Kaelin kehrte für 1. August-Feier nach Monaco zurück

Sie moderierte, sang die Nationalhymne und hielt eine Rede

Fürst Albert II. musste sich entschuldigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jean-Claude Galli Redaktor People

Letzten Herbst schlug ihr Auftritt bei der 75-Jahr-Feier des «Club Suisse de Monaco» derart ein, dass Entertainerin Monika Kaelin (70) nun für die 1.August-Feier im Fürstentum erneut für einen ihrer legendären Auftritte angefragt wurde. Bereits bei den Proben am Nachmittag (siehe aktuelle Bilder) war sie kaum zu bremsen.

Beim standesgemässen Gala-Abend im Monte-Carlo Bay Hotel & Resort war sie nicht nur als Moderatorin und Sängerin der Nationalhymne engagiert, sondern hielt in ihrer energiegeladenen Art auch gleich noch eine kurze Rede zum Feiertag für ihre Landsleute.

«Schweizer Herzen schlagen stark»

«Hier in Monaco schlägt das Schweizer Herz genauso stark wie in der Schweiz», sagte Kaelin, die in Cannes eine Wohnung besitzt und die Gegend an der Côte d'Azur als ihre zweite Heimat bezeichnet. «Wir Schweizerinnen und Schweizer haben ein Urvertrauen in unsere Kräfte und glauben an unsere Qualitäten. Das bewiesen schon die Einwanderer im 19. Jahrhundert, die bekanntlich mithalfen, Monaco zu erbauen und wunderschön mitzugestalten. Dank ihnen wurde 1949 auch dieser Club gegründet», so Kaelin weiter.

Beim Club-Jubiläum 2024 entzückte sie den damaligen Ehrengast Fürst Albert II. (67) mit einer Jodeleinlage in der Märchler Festtagstracht. «Ich holte ihn auf die Bühne, er gab mir einen Handkuss und hat sich herzlich bedankt – auf Schweizerdeutsch.»

Diesmal musste er sich jedoch kurzfristig entschuldigen lassen, weil er aktuell in Skandinavien weilt. Was der feierlichen Stimmung im Club keinen Abbruch tat – ganz im Gegenteil. Das rauschende Fest samt mehrgängigem Schmaus, Tombola und Tanzeinlagen dauerte bis in die frühen Morgenstunden.