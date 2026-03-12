Veronica Fusaros ESC-Song fällt im Fan-Voting durch

Mit «Alice» will Veronica Fusaro die Schweiz am ESC 2026 in Wien ins Finale bringen. Doch Fans sind skeptisch: In einem Ranking mit Tausenden Stimmen liegt sie aktuell nur im unteren Mittelfeld. Auch bei den Wettquoten sieht es nicht besser aus.

Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am ESC 2026 in Wien

Song «Alice» liegt aktuell nur auf Platz 23 von 35 auf App «My Eurovision Scoreboard»

Halbfinal-Voting: Platz 12, Schweiz würde damit Finale verpassen

Michel Imhof Teamlead People

Seit Mittwoch ist offiziell bekannt, mit welchem Lied Veronica Fusaro (28) die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien vertritt. Mit der Rockballade «Alice» singt sie am 14. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle um den Einzug der Schweiz ins ESC-Finale. Ob sie das schafft? Fans reagieren skeptisch auf die Songpräsentation.

Über die App «My Eurovision Scoreboard» geben Tausende Fans ihre aktuelle Rangliste der Eurovisions-Songs bekannt. Bei über 22'000 Stimmen liegt aktuell der finnische Beitrag «Liekinheitin» von Linda Lampenius (56) und Pete Parkkonen (36) vor dem dänischen und schwedischen Lied. Die Schweiz mit Veronica Fusaro? Im unteren Mittelfeld. Platz 23 von 35 gibts aktuell für die Thunerin mit «Alice».

1:35 ESC-Fusaro über «Alice»: «Ich bin mega stolz auf diesen Song»

Im Halbfinal-Voting liegt «Alice» auf Platz 12

Auch nach dem Halbfinale sind die Stimmen unterteilt. 15 Songs sind dieses Jahr in den beiden Shows dabei, 10 kommen weiter. In diesem Voting liegt die Schweiz aktuell auf Platz 12 – ein Finaleinzug wäre damit nicht gegeben. Immerhin: Heuer kehren die Jurys wieder ins Halbfinale zurück. Die Schweiz profitiert traditionell von den Stimmen der professionellen Musikschaffenden.

Das App-Voting fliesst allerdings nicht ins Resultat beim ESC ein, es ist lediglich eine Prognose. So wie die Wettquoten: Da ist die Schweiz mittlerweile um 2 Plätze auf Rang 19 gefallen (Stand 12. März, 18 Uhr).

Ob die Teilnahme für Fusaro als gestandene Musikerin, die auch schon beim Glastonbury-Festival auf der Bühne stand, ein Risiko ist? «Das finde ich nicht. Mein Team und ich haben eine nachhaltige Karriere aufgebaut. Wenn das Kapitel ESC abgeschlossen ist, geht es weiter», sagt sie. «Wir wollen die Plattform so gut wie möglich als Sprungbrett nutzen.»