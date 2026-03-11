DE
Home
People
TV
Eurovision
Veronica Fusaro vertritt Schweiz beim ESC 2026 in Wien
Veronica Fusaro mit «Alice»
Das ist der Schweizer Beitrag für den ESC in Wien
Die Thuner Sängerin Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Mit ihrem Song «Alice» tritt sie am 14. Mai im zweiten Halbfinale an.
Publiziert: 12:20 Uhr
Eurovision Song Contest 2026
0:32
Eurovision mit Starpower!
Delta Goodrem vertritt Australien mit «Eclipse»
