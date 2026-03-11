DE
Veronica Fusaro mit «Alice»
Das ist der Schweizer Beitrag für den ESC in Wien

Die Thuner Sängerin Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Mit ihrem Song «Alice» tritt sie am 14. Mai im zweiten Halbfinale an.
Publiziert: 12:20 Uhr
