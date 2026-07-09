Vor einem Jahr bekamen sie ihren ersten Sohn, nun ist schon Baby Nummer 2 auf dem Weg. Das verkünden Influencer Zeki und Yuliya Benza jetzt auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zeki und Yuliya Benza erwarten ihr zweites Kind, verkündet per Instagram

Ultraschallbilder in Überraschungsei sorgen für Begeisterung bei Fans

Erstes Kind wurde 2025 geboren, zweite Schwangerschaft jetzt offiziell bekannt

Sophie Ofer Redaktorin People

Rund ein Jahr ist es her, dass Influencer Zeki (35) und Yuliya Benza (32) ihren ersten Sohn willkommen geheissen haben. Überraschung: Jetzt bekommt die Familie erneut Zuwachs.

Das verkünden die beiden in einem herzigen Instagram-Video, in dem sie offenbar Ultraschallbilder ihres ungeborenen Babys aus einem Überraschungsei ziehen.

«Mir freue eus ganz fest uf dich»

«Gratuliere!» und «Nur das Beste für euch!» regnet es in den Kommentaren zu ihrem neuesten Post, in dem Zeki und Yuliya Benza die Bombe platzen lassen: ein zweites Baby ist auf dem Weg.

In dem Video, das die beiden posten, scheinen sie in einem Feld zu sitzen, zwischen ihnen ein grosses Überraschungsei. Als sie es öffnen, kommt jedoch kein Spielzeug heraus – sondern Ultraschallaufnahmen. die Botschaft ist klar: Benza ist schwanger. Es ist für die beiden das zweite Kind. «Mir freue eus ganz fest uf dich», schreibt Zeki gerührt zu dem Video.

Ihre Liebe machten Zeki und Benza im August 2024 öffentlich. Im darauf folgenden Februar informierten sie dann auf Instagram über die erste Schwangerschaft; es wurde ein Sohn, der kleine Malik.

Zeki erlangte durch seinen Instagram-Kanal «Swissmeme» Berühmtheit, betreibt mittlerweile mehrere Dönerläden. Yulia Benza ihrerseits war die Bachelorette von 2022. Mit dem damaligen Gewinner war sie gar kurzzeitig verlobt, das Paar trennte sich jedoch noch im selben Jahr.