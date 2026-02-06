Comedian Zeki macht sich einen Spass daraus, Temposchilder zu überkleben. Das ist alllerdings alles andere als legal. Wäre seine Aktion kein Scherz gewesen, hätten ihm rechtliche Konsequenzen gedroht.

Jaray Fofana Redaktorin People

Wer in diesen Tagen durch Zürich fährt, braucht vor allem eines: starke Nerven und viel Zeit. Wo früher Tempo 50 galt, ist es heute vielerorts Tempo 30. Nun zeigt Comedian Zeki Bulgurcu (35) auf Instagram auf humorvolle Art, was er von der Verlangsamung des Verkehrs hält.

In seinem neusten Video kritisiert der Influencer die Schweizer Verkehrspolitik – und spricht damit wohl vielen Autofahrern aus der Seele. Mit Magnetschildern bewaffnet protestiert er gegen das «Schneckentempo». In seinem Clip überdeckt er 50er- und 60er-Schilder mit «Tempo 30»-Tafeln. Doch im Video wird klar: Der Comedian hält die Schilder nur hin, klebt sie nicht auf. Das macht die Aktion deutlich harmloser – denn das Verdecken von Strassenverkehrstafeln ist strengstens verboten. Auf die Frage von Blick, ob er keine Angst vor einer Busse habe, antwortet Zeki Bulgurcu gelassen: «Man sieht ja, dass es geschnitten ist und ich es nur ranhalte.»

«Zeki sagt, was alle denken»

Die Kantonspolizei Zürich sagt zur Anfrage von Blick, wie es gesetzlich beim Überkleben von Verkehrsschildern steht: «Das ist verboten. Laut Art. 98 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) kann man gebüsst werden, wenn man ein Signal vorsätzlich versetzt, beschädigt, entfernt, unleserlich macht oder ohne Erlaubnis anbringt. Eine Anzeige wird an die Untersuchungsbehörde geschrieben, in der Regel ohne Eintrag ins Strafregister. Allenfalls kommt noch eine Sachbeschädigung hinzu. Ob weitere Strafartikel greifen, hängt vom Einzelfall ab.»

Eins ist klar: Zeki Bulgurcu ist nicht allein mit seinem Tempofrust, die Kommentare unter dem Video überschlagen sich. Viele User sehen bei Tempo 30 Schikane. «Es geht nur noch ums Geld und ums Ausbremsen», schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: «Zeki sagt das, was wir alle denken.»

Genau das will Bulgurcu mit diesem Video erreichen, wie er gegenüber Blick erzählt: «Ich will einfach das sagen, was alle denken, und ich habs jetzt auf eine humorvolle Art gemacht.» Er glaubt, die Verlangsamungen «schaffen mehr Probleme, als dass sie helfen». «Ausserdem habe ich keine Angst, wenn ich auffalle. Meine Überzeugung ist mir wichtiger, als bei irgendwem zu punkten, weil ich mich zurückhalte und nicht sage, was ich denke.»