Seit zwei Jahren lebt der Schweizer Topinfluencer Zeki Bulgurcu im ländlichen Teil des Kantons Zürich, seit einem halben Jahr zusammen mit seiner Partnerin Yuliya Benza. Blick hat das Power-Couple besucht, das seit Ende Mai zu dritt mit Baby Malik Levi unterwegs ist.

1/12 Zeki Bulgurcu und seine Partnerin Yuliya Benza in ihrem Wohnzimmer. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Zeki Bulgurcu: Vater, Restaurantbesitzer und Moderator des Blick Live Quiz

Wohnt mit Familie im ländlichen Zürich, geniesst Ruhe und Nähe zur Natur

Eröffnet drittes Restaurant in Basel, plant Expansion in jeden Kanton Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei Social-Media-Star Zeki Bulgurcu (35) läuft es rund: frischgebackener Vater, drei eigene Restaurants, und im Internet erweitert er seine Tätigkeit mit dem Swissmeme-Onlineshop – einer humorvollen Plattform für Fanartikel. Zudem steht er vom kommenden Mittwoch an als Moderator des Blick Live Quiz vor der Kamera.

Höchste Zeit, dem Schweizer Topinfluencer einen Hausbesuch abzustatten. Bulgurcu wohnt mit seiner Partnerin Yuliya Benza (32) im ländlichen Teil des Kantons Zürich. «Ich brauchte etwas Distanz zum Rummel», erklärt er. «Früher hatte ich eine Wohnung mitten in der Stadt an einer Hauptstrasse. Zudem habe ich bäuerliche Wurzeln, deshalb ist mir diese Umgebung hier nicht ganz fremd.»

Seit zwei Jahren lebt er an dieser Adresse, seit einem halben Jahr mit seiner Partnerin. Ihren bisher wohl grössten Liebesbeweis durften sie am 30. Mai erleben, als ihr Sohn Malik Levi zur Welt kam. «Wir sind überglücklich und freuen uns auf den neuen Abschnitt mit ‹eusem chline Gwaggli›», schrieben sie damals auf Instagram.

«Der Alltagstrott ist weit weg»

Ihre Gesichter zeugen nicht von übergrosser Müdigkeit. Tatsächlich schlafe Malik Levi ruhig, 90 Prozent der Nächte seien problemlos. «Doch nun beginnt er zu zahnen. Und zum Glück gibt es sonst auch noch Make-up», meint Yuliya Benza lachend. Sie weiss, wovon sie spricht, führte die ukrainisch-schweizerische Unternehmerin und «Bachelorette» von 2022 doch erfolgreich eine Make-up-Schule.

«Auf dem Land zu wohnen, ist für uns ideal. Wir sind rasch im Grünen und haben unsere Ruhe», sagt sie. «Der Alltagstrott ist weit weg.» Und Malik Levi gedeihe prächtig. «Unser Leben ist nun zwar ganz anders als früher, doch wir geniessen es in vollen Zügen», schwärmt die junge Mutter.

Und der Vater meint: «Er ist ein Energiebündel und krabbelt schon munter herum. Es scheint, als habe er ein paar Monate übersprungen.» Zudem verrät er: «Ich liebe das Elternsein und möchte es nicht mehr anders haben. Wir könnten uns auch ein zweites Kind vorstellen.»

Doch zuerst eröffnet Bulgurcu im Winter sein drittes Restaurant, diesmal in seiner ursprünglichen Heimat Basel, mitten im Stadtzentrum beim Barfüsserplatz. «Mein Ziel wäre es, in jedem Kanton ein Lokal zu haben», blickt er in die Zukunft. «Nach und nach möchte ich auch das Angebot ausweiten und so der ganzen Vielfalt der türkischen Küche gerecht werden.»

Angesprochen auf sein Döner-Erfolgsrezept sagt er: «Das Brot und die Saucen sind hausgemacht. Und wir stecken die Fleischspiesse selber zusammen. Je mehr Handarbeit und Liebe, desto besser kommt dies bei den Leuten an.»

«Wir sind beide viel vorsichtiger geworden»

Auch zu Hause wird gekocht. «Wir haben uns hier noch nie etwas liefern lassen», sagt das Paar. «Kochen macht Spass und lüftet den Kopf, dazu hören wir Musik und unterhalten uns.» Während sich Bulgurcu vor allem ums Fleisch kümmert und gerne grilliert, sei Benza eine Alleskönnerin. «Ich lerne vor allem von ihr», sagt er. «Desserts kannst du besonders gut. Und neulich hast du ein grandioses Gulasch hingezaubert», rühmt er sie.

Nur der Sport komme momentan etwas zu kurz. «Doch das wird sich auch wieder ändern», sind die Neo-Eltern überzeugt. Beide waren bisher fleissige Fitnesklubgäste. Jetzt fehle ihnen die Zeit. «Wir sind dankbar für jede Minute, die wir mit unserem Sohn zusammen sein können. Und wir sind beide viel vorsichtiger geworden, seit er da ist.»

Vom 15. Oktober an führt Zeki Bulgurcu bis Weihnachten in zehn Folgen durch das Blick Live Quiz. Quizsendungen gehören zu den ältesten TV-Unterhaltungsformaten überhaupt. Moderationsvorbilder hat er keine. «Günther Jauch macht das meiner Meinung nach sehr gut. Doch ich möchte ich selber sein, sonst würde ich mich nur versteifen. Es soll ganz easy sein, ganz locker.»

Nahezu perfekt für einen Quiz-Moderator ist übrigens die Bedeutung seines Vornamens. Zeki bedeutet «der Aufgeweckte, der Kluge». «Endlich merkt es jemand», lobt Zeki Bulgurcu den Journalisten und lacht schallend.

Das Blick Live Quiz mit Zeki Bulgurcu startet am Mittwoch, 15. Oktober, um 12.30 Uhr (alle weiteren Folgen immer mittwochs zur gleichen Zeit). Mitmachen können alle Blick-Userinnen und -User direkt über die Blick-Live-Quiz-App, die kostenlos in allen gängigen App Stores für Android und iOS verfügbar ist.