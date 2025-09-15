Vor einem Monat wurden in Huttwil BE Schüsse auf den Künstler Madeye abgefeuert. Das Interview nach der Tat und seine Sprache gingen viral. Jetzt wurde der Schweizer Internetstar Zeki Bulgurcu auf den Huttwiler aufmerksam und drehte ein Video mit ihm.

1/7 Das Blick-Interview mit Madeye liess viele verwundert zurück. Foto: Ralph Donghi/Blick

Darum gehts Madeye sorgt für Aufsehen mit Anschuss und unverständlichem Slang-Interview

Star-Influencer Zeki Bulgurcu dreht Video mit Madeye über Jugendsprache

Hunderttausende Menschen sahen das virale Video von Madeyes Interview

Fynn Müller People-Redaktor

Mitte August sorgte der Künstler Madeye schweizweit für Aufsehen: Zuerst wurde er in einer Geschäftsräumlichkeit in Huttwil BE mutmasslich beschossen, dann verblüffte er im anschliessenden Blick-Interview mit seinem Slang. Das Video ging viral, erreichte Hunderttausende von Menschen.

Nur: Verstehen konnte Madeye niemand so richtig. «Ist das überhaupt Deutsch?», fragte sich ein Nutzer aus der Schweiz. Tatsächlich spricht Madeye im Interview Berndeutsch, vermischt dies aber mit zahlreichen Jugendwörtern aus den USA. Kürzlich erklärte die Kunstfigur seinen Slang gegenüber Blick.

2:12 Madeye erklärt seinen Slang: «Mit meiner Mutter spreche ich anders»

Star-Influencer ist bereits Fan

Mit seinem aussergewöhnlichen Auftreten hat Madeye auch das Aufsehen von Schweizer Influencern gewonnen. Am Sonntagabend postet Internetstar Zeki Bulgurcu (35) ein gemeinsames Video mit dem Huttwiler. «Die neue Generation vermischt immer mehr Englisch mit Deutsch. Gerade bei ihm fand ich das megalustig», sagt Bulgurcu zu Blick.

Zeki spielt im neuen Video einen Schweizer, der gerade im Zug sitzt. Gegenüber telefoniert Mejor Francisco, ein bekannter Schweizer Streamer, in Jugendsprache. Zeki versteht kein Wort und freut sich, als sich ein Gast mit einer Schweizer Kappe in ihr Viererabteil setzt. «Endlich jemand, der normales Schweizerdeutsch spricht», sagt der Star-Influencer zu ihm.

Die Rechnung hat Zeki ohne Madeye gemacht. «Aye say gang brrr. Du bisch sus as hell bro, du bisch cooked», entgegnet der Huttwiler. Zeki versteht – wie die meisten Leute in den Kommentaren – kein Wort. Wir helfen auf die Sprünge und erklären dir den Madeye-Slang aus dem Video.

Blick erklärt dir den Slang

«Brr» verwendet Madeye als Abkürzung für das Wort «Bruder», das gleichzeitig ein Synonym für einen guten Freund ist. Wenn Madeye von «sus» spricht, meint er, dass etwas «komisch» oder «suspekt» sei. Und wenn jemand «cooked» ist, lässt sich das etwa mit «aufgeschmissen» übersetzen.

Für Zeki hört es sich nicht nach Schweizerdeutsch an, wenn Madeye spricht. «Ich dachte zuerst, es sei Niederländisch. Es hat sich schon fast wie eine eigene Sprache angehört. So kam die Idee für das Video und die Zusammenarbeit», verrät der Swissmeme-Star.