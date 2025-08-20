Vor einer Woche wurden in Huttwil BE Schüsse auf den Künstler Madeye abgefeuert. Sein Interview mit Blick kurz nach dem Vorfall sorgte teilweise für Verwunderung. Nun hat der Tiktoker Blick seinen Slang erklärt.

1/4 Das Blick-Interview mit Madeye liess viele verwundert zurück. Foto: Ralph Donghi/Blick

Darum gehts Madeye erklärt seinen Slang nach Schüssen in Huttwil

Künstler verwendet englische Begriffe wie «Blood» für Familie und Freunde

Madeye ist nach eigenen Angaben über 21 Jahre alt und arbeitet beruflich viel mit Amerika

Der Künstler Madeye arbeitete vor einer Woche mitten in der Nacht in Huttwil BE in Geschäftsräumlichkeiten, als plötzlich Schüsse auf ihn abgefeuert wurden. Mittlerweile wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Doch nicht nur die Gewalt in «Huttu» sorgte für Aufsehen, sondern auch das Interview, das Blick-Reporter Ralph Donghi mit dem Tiktoker führte. Doch nicht jeder kam wirklich draus, was die kuriose Persönlichkeit da eigentlich gesagt hat. Nun hat Madeye Blick erklärt, warum er englische Einflüsse in seinen Slang übernommen hat.

Das bedeutet «Blood»

So verwendet er unter anderem den Begriff «Blood». «Blood» (zu deutsch: Blut) meint bei Madeye blutsverwandt. «Blood ist, wenn du meine Familie bist oder ein sehr enger Freund. Auch wenn du nicht mein Blut bist, nenne ich dich ‹Blood›, weil du meine Familie bist», verrät Madeye, der beruflich viel mit Amerika zu tun hat, wie er selbst sagt.

Auch seine «Brr, brr»-Geräusche im Video sorgten für Verwunderung. Ist das nur Show oder der echte Madeye?

0:31 Madeye nach Schüssen: «Sie haben auf mich geschossen, weil sie broke sind»

«Wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann ...»

Der Künstler stellt klar: «Wenn ich dich kenne, wirst du einen ganz anderen Madeye bekommen, als wenn du mich in einem Tiktok-Livestream siehst.» Und weiter: «Wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann ist das etwas anderes.»

Am Ende des Interviews gibt uns der Musiker (Alter: «über 21») auf Englisch noch eine Weisheit mit: «Sie verstehen nicht immer alles, du verstehst nicht immer alles. Es ist okay, nicht alle zu verstehen und es ist auch okay, wenn dich nicht alle verstehen.»