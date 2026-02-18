Vor zwei Jahren eröffnete Zeki Bulgurcu sein Döner-Restaurant in Zürich-Oerlikon. Jetzt wurde ihm der Imbiss zu zeitintensiv. Auf Instagram teilt Bulgurcu mit, dass er all seine Anteile abgegeben hat, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.

Bulgurcu ist Vater eines Sohnes und führt mehrere Online-Shops

«Die Gastronomie bleibt wahrscheinlich mein letzter Business-Move.» Das sagte Zeki Bulgurcu (35) vor zwei Jahren, als Blick ihn anlässlich der Eröffnung seines neuen Döner-Restaurants traf.

Doch heute klingt plötzlich alles anders. Der Influencer beendet seine Karriere in der Gastronomie. «Zekisworld» ist demnach Geschichte, wie der gebürtige Türke auf Instagram bekannt gibt.

«Ich habe meine Beteiligung am Restaurant vollumfänglich abgegeben», schreibt er in einer Story auf Social Media. Seine Prioritäten hätten sich mittlerweile verschoben. «Die Gastro verlangt tägliche Präsenz und meine volle Aufmerksamkeit. Ich habe mich darum entschieden, das Kapitel abzuschliessen und meine Energie künftig anders zu investieren.»

So viel Zeit wie noch vor zwei Jahren dürfte Zeki Bulgurcu tatsächlich nicht mehr haben. Inzwischen ist der Influencer nämlich nicht nur mit Ex-Bachelorette Yuliya Benza (31) glücklich liiert, sondern seit Mai 2025 auch stolzer Vater eines kleinen Sohnes namens Malik. Um sich unter anderem mehr auf die Familie konzentrieren zu können, zieht sich Bulgurcu nun also aus der Gastronomie zurück. Doch nicht nur das. «Für 2026/27 stehen bei mir grosse Projekte an, unter anderem ein Kinofilm, Sucuk ab März schweizweit, sowie spannende Collabs – nur um ein paar zu nennen. Parallel führe ich Online-Shops sowie Social Media Accounts», schreibt Bulgurcu weiter.

Wer nun aber Sorge hat, seinen Lieblingsdöner in Zürich und Basel nicht mehr zu bekommen, den beruhigt der Influencer. «Ich freue mich, dass die Locations in gute Hände kommen und wünsche dem Team viel Erfolg für die Zukunft. Die Restis in Zürich bekommen einen neuen Namen und Basel geht aufs gleiche Team über – einfach ohne mich.» Als Basler würde es ihn zudem ehren, in Zürich «einen Top-Döner etabliert» zu haben. Zeki Bulgurcu legt den Dönerspiess zwar nieder, hat aber noch so manches Ass im Ärmel.