Vor genau einer Woche sind Yuliya Benza und Zeki Bulgurcu erstmals Eltern geworden. Am Donnerstag stand für die frisch gebackene Mama der erste Spaziergang mit Baby Malik an. Wir sprechen mit den Eltern über ihre ersten Abenteuer und schlaflose Nächte.

1/6 Seit dem 30. Mai sind Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza Eltern. Foto: Instagram / Zeki / Yuliya Benza

Darum gehts Influencer-Paar Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza begrüssten ihr erstes Kind Malik am 30. Mai

Zeki übernimmt Windeln wechseln, Yuliya schläft mit dem Baby in seperatem Zimmer

Das Paar kann sich vorstellen, in Zukunft ein zweites Kind zu bekommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Eine Woche ist es her, seit das Influencer-Paar Zeki Bulgurcu (35) und Yuliya Benza (31) ihr Söhnchen Malik das erste Mal in die Arme schliessen konnten. Eine «sehr besondere und spannende» Woche, «da wir seine Natur langsam kennenlernen durften», wie Zeki Bulgurcu gegenüber Blick erklärt.

Schlaf sei derzeit zwar Mangelware, doch das Paar hat sich gut arrangiert. «Yuliya schläft mit dem Baby, ich – auf Yuliyas Wunsch hin – im Zimmer nebenan. So hat zumindest eine/r von uns genug Energie für den Tag.» Der Alltag sei jedoch nicht komplett auf den Kopf gestellt, da «wir als Team gut funktionieren» und auch die Aufgaben «ziemlich gleichmässig» verteilt seien.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Als aktiver Vater macht der Dönerladenbetreiber auch vor dem Windelnwechseln nicht halt, ganz im Gegenteil. «Das ist meine Aufgabe geworden.» Während ihm dies leicht fällt, ebenso wie das Tragen und natürlich Kuscheln, so sieht er in anderen Bereichen durchaus noch etwas Verbesserungspotenzial: «Das Anziehen von Babysachen, das ist teilweise echt eine Herausforderung. Aber insgesamt läuft alles gut, und wir fühlen uns in unseren neuen Rollen sehr wohl.»

Wie wohl, das lässt sich an der folgenden Aussage ablesen: «Wir haben sogar schon gesagt, dass wir uns gut vorstellen können, irgendwann noch ein zweites Kind zu bekommen – wenn die Zeit reif ist. Für jetzt geniessen wir jeden Tag und wachsen Schritt für Schritt hinein.»

Mit dem neuen Baby geht ein altes

Nebst dem Einleben mit dem neuen Baby verabschiedet sich Yuliya Benza schrittweise von einem alten: ihrer Make-up-Schule Insbackstage. «Sie begleitet noch ihre letzten Kurse zu Ende, bevor sie sich einer neuen Aufgabe widmet, die besser zu dieser neuen Lebensphase passt. Ich unterstütze sie dabei, so gut ich kann», lässt Zeki Bulgurcu Blick wissen. «Wir sind sehr dankbar für all das, was gerade entsteht – und nehmen uns bewusst Zeit, es mit offenem Herzen zu erleben.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

1:39 Blick testet neue Filiale: Das kann der Sucuk-Döner von Zeki