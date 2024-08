1/6 Mit einem Video machten Yuliya Benza und Zeki Bulgurcu ihre Liebe öffentlich.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Liebe hat sie überrascht: Yuliya Benza (30) und Zeki Bulgurcu (34) haben sich ineinander verliebt. Das Paar machte seine Beziehung am Sonntagabend auf Instagram mit einem Kussvideo öffentlich.

Obwohl Zeki für seine humorvollen Videos bekannt ist, betonen beide, dass es sich nicht um einen Scherz handelt. «Wir nehmen unsere Beziehung ernst», so Yuliya zu «20 Minuten».

«Zeki ist lustig und verantwortungsbewusst»

Die beiden verliebten sich vor gut drei Wochen auf einer gemeinsamen Kreuzfahrt, wo auch das besagte Video entstand. Sie kannten sich zwar schon vorher, waren aber einfach nur gute Freunde. Yuliya schätzt an Zeki, dass er neben seiner lustigen Seite auch verantwortungsbewusst und aufmerksam ist. Er wiederum bewundert ihre Ausstrahlung und reife Sicht auf die Welt, wie er «20 Minuten» verrät.

Das Paar teilt die gleiche Lebensphilosophie. «Wir haben unser Leben so aufgebaut, dass wir es geniessen können – und jetzt können wir gemeinsam wachsen», schwärmt Yuliya. Zeki ergänzt: «Wir haben in kürzester Zeit viele schöne Momente an verschiedenen Orten erlebt.» So waren sie in der kurzen Zeit ihrer Liebesbeziehung bereits in China und Locarno TI und haben eine Kreuzfahrt gemacht. Fürs Zusammenziehen sei es noch zu früh, aber sie wohnen nah beieinander und sehen sich oft.

Yuliya wurde 2022 als Bachelorette bekannt, war sogar mit dem Gewinner Yuri Natale verlobt. Zeki startete als Detailhandelsfachmann und wurde mit seinem Instagram-Kanal «Swissmeme» zu einem der bekanntesten Influencer der Schweiz. Zuletzt eröffnete er einen eigenen Dönerladen.