Polizei schleppt den Mercedes von Swissmeme-Star Zeki ab

Am Freitagabend wurden in «The Hall» in Dübendorf ZH die Swiss Influencer Awards vergeben. Mit dabei war auch Social-Media-Urgestein Zeki Bulgurcu (34), der mit der Instagramseite «Swissmeme» zum Star wurde. Zeki hielt eine Rede auf der Bühne, nachdem der Preis in der Kategoriere «Entertainment» vergeben wurde, den sich Loris Zimmerli (28) ergattert hat.

Während seiner Laudatio passiert es: Vor der Halle wird plötzlich ein schwarzer Mercedes abgeschleppt. Es ist das Auto von Zeki Bulgurcu. Der Komiker und Influencer hat seinen Wagen direkt vor dem Eingang von «The Hall» parkiert – und scheinbar nicht gezahlt.

Auf Instagram postet Zeki ein Video, wie er seinem Mercedes nur noch hinterherwinken kann. Dazu schreibt er scherzhaft: «Wie teuer ist ein GA bei der SBB?» Auch Zekis neue Freundin, Ex-Bachelorette Yuliya Benza (30), war bei den Awards dabei und filmte die Szene.

Die Laune liess sich Zeki aber nicht verderben – im Gegenteil. Nach den Awards ging er mit seiner Freundin und einigen Branchen-Kollegen in seinem eigenen Restaurant «Zekis World» essen. «Vorteil als Dönerladen-Besitzer: Du kannst dir auch nach Ladenschluss noch einen Kebab holen», schreibt er zum Bild, auf dem unter anderem ESC-Star Remo Forrer (23) zu sehen ist.

Public Figure

1. Christa Rigozzi mit 99.6 Punkten

2. Nadine Vinzens mit 91.65 Punkten

3. Martin Dürrenmatt mit 91.6 Punkten

Brands

1. Kantonspolizei Aargau mit 107.95 Punkten

2. MBudget mit 102.45 Punkten

3. SchweizerArmee mit 98.2 Punkten

Media

1. SRF Studio 404 mit 104.25 Punkten

2. 20min mit 103.8 Punkten

3. Bluenews mit 97.55 Punkten

Gaming

1. Evatsunida mit 104.2 Punkten

2. Laisaliicious mit 94.4 Punkten

3. Simobonito mit 93.7 Punkten

Family

1. Schweizergoofen mit 101.35 Punkten

2. Mimoza mit 92.85 Punkte

3. Shazna Ilham mit 90.85 Punktem

Business Creator

1. missfinance.ch mit 106.25 Punkten

2. FinanzFabio mit 105.2 Punkten

3. Hera Zimmermann mit 101.75 Punkten

Politics

1. Flavien Gousset mit 115.75 Punkten

2. Anna Rosenwasser mit 110.8 Punkten

3. Lisa Christ mit 98.25 Punkten

Newcomer

1. Simsallagym (wird durch Sponsor gewählt)

2. Giuliano Carnoval (wird durch Sponsor gewählt)

3. Stella Kizildag (wird durch Sponsor gewählt)

Travel

1. Risethealps mit 106.65 Punkten

2. Calmaguide mit 105.23 Punkten

3. Thealpinists mit 103.15 Punkten

Luxury

1. Dario mit 96.1 Punkten

2. Babithome mit 91.6 Punkten

3. Lovis Lena mit 90.25 Punkten

Fashion

1. Thesamjordan mit 107.35 Punkten

2. The Fashion Fraction mit 96.55 Punkten

3. Elijah Tetilia mit 95.1 Punkten

Beauty

1. Mirlinda Lajqi mit 94.4 Punkten

2. Asiabarbie.makeup mit 93.95 Punkten

3. M.kralj mit 93.25 Punkten

Music

1. Jodokcello mit 108.35 Punkten

2. Joelweyer mit 105.55 Punkten

3. Cachita mit 104.9 Punkten

Sport

1. Noam Yaron mit 114.05 Punkten

2. Joel Mattli mit 103.85 Punkten

3. Arina Luisa mit 102.45 Punkten

Podcast

1. Die Thronsitzung mit 107.6 Punkten

2. Kurds&Bündig mit 98.9 Punkten

3. Losemmal mit 96.75 Punkten

Food

1. Thuja_leo mit 104.85 Punkten

2. Fatkitchens mit 97.4 Punkten

3. Thispronto mit 97.2 Punkten

Lifestyle

1. Wemmse mit 107.15 Punkten

2. Ramona Brüninger mit 96.4 Punkten

3. Leilatsch mit 94.7 Punkten

Entertainment

1. Loris Zimmerli mit 120.25 Punkten

2. Anais Decasper mit 113.2 Punkten

3. Steve Merson mit 112.2 Punkten